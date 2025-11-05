Izraelska vojska demolirala glavnu cestu, nastavila opsadu izbjegličkog kampa u Zapadnoj obali

Izrael i dalje drži pod opsadom izbjeglički kamp Tulkarem u okupiranoj Zapadnoj obali te buldožerima razara glavnu cestu.
Izraelske snage nastavile su vojnu ofenzivu u sjevernom dijelu okupirane Zapadne obale, u gradu Tulkaremu, gdje su buldožerima uništile ceste na ulazu u izbjeglički kamp koji je pod opsadom već 283 dana, piše Al Jazeera.
Prema izvješću agencije Wafa, buldožeri su raskopali glavnu cestu na sjevernom ulazu u kamp, dodatno oštetivši infrastrukturu koja je već ranije uništena tijekom prethodnih upada izraelske vojske. Izraelske snage i dalje sprječavaju raseljene stanovnike da se vrate u svoje domove, zatvorivši sve ulaze betonskim blokovima i željeznim vratima, dok su pojedine kuće pretvorene u vojne punktove.
Agencija navodi da je i obližnji kamp Nur Šams i dalje blokiran — već 270. dan zaredom. Stanovnike koji su pokušali prosvjedovati protiv prisilnog raseljavanja vojnici su rastjerali prijetnjom oružjem.
Od početka izraelske invazije više od 25.000 ljudi prisilno je raseljeno iz ta dva kampa, tisuće domova su oštećene ili uništene, a najmanje 14 Palestinaca je ubijeno, među njima jedno dijete i dvije žene.
