Izraelska vojska demolirala glavnu cestu, nastavila opsadu izbjegličkog kampa u Zapadnoj obali

Prema izvješću agencije Wafa, buldožeri su raskopali glavnu cestu na sjevernom ulazu u kamp, dodatno oštetivši infrastrukturu koja je već ranije uništena tijekom prethodnih upada izraelske vojske. Izraelske snage i dalje sprječavaju raseljene stanovnike da se vrate u svoje domove, zatvorivši sve ulaze betonskim blokovima i željeznim vratima, dok su pojedine kuće pretvorene u vojne punktove.