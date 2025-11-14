Oglas

nedaleko hebrona

Hrvoje Krešić za N1 iz beduinskog sela: Zapaljen šator, rastjerane životinje...

N1 Info
14. stu. 2025. 13:52

Naš Hrvoje Krešić nalazi se u Zapadnoj obali iz koje izvješćuje o trenutnom stanju tog palestinskog područja.

"Evo nas pored Hebrona, jednog od najosjetljivijih područja na Zapadnoj obali. Nalazimo se u jednom palestinskom beduinskom selu koje nećemo imenovati. Ovdje smo kako bismo pokazali na koji način funkcioniraju stvari", kaže reporter N1 Hrvoje Krešić s lica mjesta.

"Iza mene možete vidjeti jedno izraelsko doseljeničko naselje duboko u Zapadnoj obali koje je doslovno prije 10 minuta proglašeno zaštićenom vojnom zonom gdje je zabranjen ulaz reporterima i Palestincima. Vojska može djelovati, a tamo gdje vojska može djelovati mogu nastaviti dolaziti izraelski doseljenici širiti područje na kojem mogu graditi svoje nekretnine i zauzimati malo po malo palestinski teritorij", dodaje.

"U društvu smo Beduina, koji i dalje žive svojim nomadskim životom, njima je na lokaciji vrlo blizu ovoj prije tri dana zapaljen šator, rastjerane životinje. Ozlijeđen je u tom incidentu izraelskih doseljenika jedan vojnik. Oglasio se i izraelski predsjednik Isaac Herzog, ali ne zato što su napadnuti Palestinci nego zato što je stradao vojnik, što je doživljeno kao najveći problem", kaže Hrvoje Krešić.

Izraelski doseljenici Nasilje Palestinci Zapadna obala

