Naš Hrvoje Krešić nalazi se u Zapadnoj obali iz koje izvješćuje o trenutnom stanju tog palestinskog područja.
"Evo nas pored Hebrona, jednog od najosjetljivijih područja na Zapadnoj obali. Nalazimo se u jednom palestinskom beduinskom selu koje nećemo imenovati. Ovdje smo kako bismo pokazali na koji način funkcioniraju stvari", kaže reporter N1 Hrvoje Krešić s lica mjesta.
"Iza mene možete vidjeti jedno izraelsko doseljeničko naselje duboko u Zapadnoj obali koje je doslovno prije 10 minuta proglašeno zaštićenom vojnom zonom gdje je zabranjen ulaz reporterima i Palestincima. Vojska može djelovati, a tamo gdje vojska može djelovati mogu nastaviti dolaziti izraelski doseljenici širiti područje na kojem mogu graditi svoje nekretnine i zauzimati malo po malo palestinski teritorij", dodaje.
"U društvu smo Beduina, koji i dalje žive svojim nomadskim životom, njima je na lokaciji vrlo blizu ovoj prije tri dana zapaljen šator, rastjerane životinje. Ozlijeđen je u tom incidentu izraelskih doseljenika jedan vojnik. Oglasio se i izraelski predsjednik Isaac Herzog, ali ne zato što su napadnuti Palestinci nego zato što je stradao vojnik, što je doživljeno kao najveći problem", kaže Hrvoje Krešić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
