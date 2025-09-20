IDF pojačao ofenzivu u Gazi, međunarodne organizacije upozoravaju: "Napadi su sustavni"

Izraelske snage nastavljaju ofenzivu u Pojasu Gaze. U protekla 24 sata izvedeno je više od stotinu napada, pri čemu su poginule 34 osobe.
IDF tvrdi da cilja Hamasovu infrastrukturu, no razaranje pogađa civile. U istočnim predgrađima Gaze izraelska vojska sada ima potpunu kontrolu.
Istodobno, Hamas prijeti nestankom preostalih talaca ne zaustavi li IDF razaranje grada Gaze.
Raseljeni Palestinci svjedoče o gubitku svega što su imali. Među njima je i Shadi Salama Al-Rayyes, nekadašnji bankar, kojemu je u ruševinama nestao dom kupljen na kredit. Kaže da su u njemu bile pohranjene sve uspomene na njegovu obitelj i život, prenosi HRT.
Organizacije za ljudska prava upozoravaju da su napadi sustavni i da uništavaju sve što održava život u enklavi. Oxfam navodi kako se rušenjem nebodera i glavnih prometnica stanovništvo ponovno prisiljava na raseljavanje prema jugu. Izrael, pak, odbacuje tvrdnje da mu je cilj sravniti Gazu.
Procjenjuje se da je u Gazi ostalo oko 3.000 vojno obučenih boraca Hamasa. Na početku rata bilo ih je deset puta više, no pokret je u međuvremenu regrutirao oko 30.000 novih, mahom neobučenih boraca.
Diplomatski pritisci jačaju – idući tjedan desetak zapadnih zemalja planira priznati palestinsku državu, među njima i Francuska. U Izraelu se istodobno nastavljaju masovni prosvjedi s pozivima na prekid borbi i oslobađanje talaca.
Michail Fotiadis iz humanitarne organizacije Liječnici bez granica (MSF) kaže da je situacija u al-Mawasiju, kamo je Izrael naredio preseljenje stotina tisuća ljudi, “slama srce”.
“Svi traže mjesto gdje bi mogli podići šator, ali materijala nema. Situacija je doista očajna za stanovništvo. Pristup vodi iznimno je težak”, rekao je Fotiadis za Al Jazeeru iz al-Mawasija, koji Izrael opisuje kao “humanitarnu zonu”.
Dodao je da u al-Mawasi i dalje pristižu Palestinci iz sjeverne Gaze, potpuno praznih ruku nakon bijega od izraelske vojne ofenzive.
“Obično u ovakvim okolnostima prevlada nagon za preživljavanjem. No Palestinci u Pojasu Gaze morali su podnijeti tolika prisilna raseljavanja, toliko situacija straha. Oni su izvan svake nade.”
