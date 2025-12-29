MAGDALENA KOMES
Gradonačelnica Petrinje o pet godina od potresa: Obnova jest sporija, ali je kvalitetnija
Gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes (HDZ) našem je Ivanu Hrstiću komentirala situaciju u gradu pet godina nakon velikog potresa.
"Okupili smo se kod Mosta volontera kako bismo izrazili zahvalnost svima koji su bili s nama nakon potresa. Još jednom, svima hvala u ime svih građana Petrinje", kazala je Komes pa se osvrnula jesu li svi građani na toplom i u svojim domovima ili još ima onih koji čekaju njihovu obnovu:
"Nažalost, dio naših sugrađana su u kontejnerima, uz svoje domove. Još ih jednom pozivamo da se upišu u nove stanove, koji su izgrađeni na području Petrinje."
Nabrojala je sve što se u posljednjih pet godina napravilo i naglasila da nije bilo lako. Mijenjali su se ministri, čekao se zakon...
"Puno se događalo, mnogi su Petrinjci mislili da će se morati raseliti, ali obećala sam da ćemo vratiti život u Petrinju i to se događa. Ministar Branko Bačić uistinu je ubrzao tijek obnove. Apeliramo da podrška ostane jer smo predugo čekali."
Dok se čeka kraj obnove, a najava je da će do 2027. biti izgrađene zamjenske kuće i do 2030. sve, Petrinjci imaju neke benefite. Plaćena električna energija, besplatna autocesta...
"Ako sagledamo potrese u drugim europskim gradovima, možemo na neki način biti zadovoljni. Velika razlika u odnosu na sve druge gradove je što država čvrsto stoji uz nas i da se ne obnavlja u prijašnje stanje zgrade nego po svim standardima. Zato, obnova jest sporija, ali je kvalitetnija", zaključila je Magdalena Komes.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
