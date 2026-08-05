"Imam vremena"
Trump zaprijetio Iranu: "Hormuški tjesnac otvorit će se vrlo brzo. U suprotnom..."
Predsjednik SAD-a Donald Trump u utorak je u intervjuu za Fox News izjavio da će se Hormuški tjesnac otvoriti "vrlo brzo", u suprotnom će Iran pretrpjeti "težak udarac".
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"Vodimo vrlo dobre razgovore", dodao je američki predsjednik govoreći iz Kalifornije, tvrdeći da Iran želi postići dogovor.
"Imam vremena", dodao je još republikanski čelnik u vezi s tim sukobom koji traje više od pet mjeseci.
Prema web stranici Axios koja se poziva na "izvore iz regije", raspravlja se o privremenom 60-dnevnom sporazumu kojim bi se regulirao prolaz kroz tjesnac između Irana i Omana.
Taj preliminarni sporazum, koji bi mogao biti objavljen već u srijedu, prema Axiosu predviđa da će sav pomorski promet koji ulazi u tjesnac koristiti sjevernu rutu kroz iranske vode, a svi brodovi koji izlaze slijedit će južnu rutu kroz omanske vode, bez plaćanja naknada.
Tijekom ovog šezdesetodnevnog razdoblja i do postizanja konačnog dogovora srednji dio tjesnaca bit će očišćen od mina, prema Axiosu, koji upozorava da ovaj kompromis još nije finaliziran.
"Postoji mogućnost da danas ili sutra postignemo dogovor o ponovnom otvaranju tjesnaca i kretanju prema normalizaciji", rekao je američki ministar financija Scott Bessent u intervjuu za CNBC u utorak.
Napetosti u tjesnacu, koji je postao ključno bojište u sukobu na Bliskom istoku, ostaju visoke. U utorak je britanska pomorska agencija UKMTO izvijestila da je brod pogođen "nepoznatim projektilom".
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