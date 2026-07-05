Oglas

nakon petomjesečne stanke

Iran i Katar obnovili pomorsku trgovinu

author
Hina
|
05. srp. 2026. 14:35
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
terminal Khor Fakkan
AFP

Pomorski promet između Irana i Katara obnovljen je nakon otprilike petomjesečne stanke, izjavio je u nedjelju za državne medije iranski trgovinski izaslanik u Dohi.

Oglas

Privremeni sporazum između Teherana i Washingtona, potpisan prošlog mjeseca, proglasio je kraj neprijateljstava nakon četveromjesečnog sukoba i naložio povratak na predratni pomorski promet u Zaljevu, iako je tranzit u Zaljev i iz njega i dalje sporan.

Abas Abdolhani rekao je da je brodski promet između iranske luke Dajer i katarske luke Al Ruvais nastavljen nakon koordinacije između iranskog veleposlanstva u Dohi i katarskih vlasti.

Dvije luke koje se nalaze jedna nasuprot drugoj uglavnom pokrivaju regionalnu trgovinu. Luka Dajer pogođena je nekoliko puta tijekom rata.

Krajem lipnja, dužnosnik iranske Organizacije za promicanje trgovine izjavio je za državne medije da se iranska roba napokon carini u luci Džebel Ali u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, najvećoj u regiji, što ukazuje na postupnu obnovu trgovine između dviju strana.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
iran katar pomorska trgovina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ