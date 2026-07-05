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nema nasljednika

Tko je sve došao na Hameneijev sprovod?

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Hina
|
05. srp. 2026. 11:29
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Iran
AFP

Trojica sinova ubijenog iranskog vođe ajatolaha Alija Hameneija molila su se u nedjelju uz njegov lijes i lijesove četvero drugih članova obitelji, ali Modžtaba, sin koji ga je naslijedio kao vrhovni vođa Irana, nije se pojavio.

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Državna televizija prikazala je Mostafu, Mejsama i Masuda Hameneija kako mole iza lijesova postavljenih u prostranom dvorištu teheranske Velike musale imama Homeinija, prostranog vjerskog kompleksa.

U znak javne odanosti teokratskoj državi i revolucionarnom zanosu, Islamska Republika organizira tjedan masovnih pogrebnih povorki za Hameneija, uključujući odnošenje njegovih posmrtnih ostataka na šijitska vjerska mjesta u susjednom Iraku.

Nakon što je jedan dan bio izložen u zatvorenom prostoru kako bi mu se poklonili visoki iranski čelnici i strani dužnosnici, Hameneijev lijes izložen je u subotu na otvorenom pod staklom, zajedno s lijesom njegove kćeri, zeta, snahe i 14-mjesečne unuke.

Još uvijek nije javno viđen niti je objavljena fotografija Modžtabe, za kojeg se kaže da je ozlijeđen u napadu u kojem su ubijeni njegov otac i ostali članovi obitelji 28. veljače, kada su Izrael i SAD bombardirali iranske ciljeve na početku rata.

Modžtabi Hameneiju lice je unakaženo i pretrpio je značajnu ozljedu jedne ili obje noge, rekli su Reutersu ljudi bliski njegovu užem krugu.

U nedjelju su se uz Hameneijev lijes molili iranski predsjednik Masud Pezeškian i predsjednik parlamenta Mohamad Baker Kalibaf.

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ali hamenei iran

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