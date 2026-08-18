VIDEO / Dinara i dalje gori, pod nadzorom požari na Pelješcu i Braču

HVZ zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju izbijanju požara poziva građane na oprez i podsjeća na zabranu paljenja vatre u prirodi. Turistima i građanima preporučuje da se ne približavaju požarištima radi snimanja i fotografiranja jer time ugrožavaju vlastitu sigurnost i otežavaju rad vatrogasaca i drugih službi.