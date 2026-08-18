Milanović podnio Zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskoga sabora. Donosimo detaljno obrazloženje

Zbog ilegalnog odlaganja opasnog otpada na spomenutoj lokaciji, pokrenute su istražne radnje koje bi trebale utvrditi odgovornost svih koji su sudjelovali u tome. Neovisno o istrazi i očekivanom kažnjavanju odgovornih, nužno je odmah, bez odlaganja, pristupiti sanaciji odlagališta opasnog otpada kako bi se spriječilo daljnje zagađivanje podzemnih voda i okoliša. Već se sada opravdano može tvrditi da štetan utjecaj ilegalnog opasnog otpada na podzemne vode i okoliš šteti i zdravlju ljudi u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji, a svako odgađanje sanacije može uzrokovati dodatna, još veća zagađenja podzemnih voda i okoliša, a samim time još veću opasnost za zdravlje ljudi.