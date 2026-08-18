"GRAĐANI SU PROZRELI IGRU"
Radojčić: HDZ je u Gospiću htio sanirati vlastiti imidž, a ne odlagalište otpada
Predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić (Možemo!) razgovarala je u Gospiću s našim Bornom Šmerom, u Novom danu Hanan Nanić. Objasnila je razloge zbog kojih je u ponedjeljak prekinula sjednicu Odbora u Gospiću
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Boris Dežulović
|
prije 1 h|
Oglas
Oglas