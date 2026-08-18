Oglas

"GRAĐANI SU PROZRELI IGRU"

Radojčić: HDZ je u Gospiću htio sanirati vlastiti imidž, a ne odlagalište otpada

author
N1 Info
|
18. kol. 2026. 10:44
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić (Možemo!) razgovarala je u Gospiću s našim Bornom Šmerom, u Novom danu Hanan Nanić. Objasnila je razloge zbog kojih je u ponedjeljak prekinula sjednicu Odbora u Gospiću

Oglas

Teme
dušica radojčić n1 tv novi dan video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ