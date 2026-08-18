Radojčić: HDZ je u Gospiću htio sanirati vlastiti imidž, a ne odlagalište otpada

Predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić (Možemo!) razgovarala je u Gospiću s našim Bornom Šmerom, u Novom danu Hanan Nanić. Objasnila je razloge zbog kojih je u ponedjeljak prekinula sjednicu Odbora u Gospiću

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