Dvojica maloljetnika osumnjičena za požar kod Kaštela, zapaljene papiriće bacili u suhu travu

Ilustracija / Pixabay

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje požara koji je na blagdan Velike Gospe izbio na području Malačke. Za njegovo izazivanje osumnjičena su dvojica maloljetnika, rođena 2010. i 2011. godine.

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Požar je izbio 15. kolovoza oko 00:44 sati u blizini Puta Malačke. Policijski službenici Policijske postaje Kaštela do osumnjičenih su došli nakon provjera, uključujući i pregled javno objavljenih snimki povezanih s požarom.

Prema rezultatima kriminalističkog istraživanja, sumnja se da su maloljetnici na autobusnom stajalištu u smjeru Kaštela upaljačem zapalili papiriće za ručno motanje cigareta.

Zapaljene papiriće potom su, prema sumnjama policije, bacili u suhu travu i nisko raslinje. Vatra se ubrzo proširila, a maloljetnici su se s mjesta događaja udaljili mopedom.

Požar se približio kućama

Vatra je zahvatila poljoprivrednu površinu od oko 5000 četvornih metara te se približila stambenim objektima, zbog čega su stanovnici strahovali za svoju sigurnost i imovinu.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja policija je utvrdila osnovanu sumnju da su dvojica maloljetnika počinila kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Obojica će uz kaznenu prijavu biti predana pritvorskom nadzorniku.