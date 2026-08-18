PALILI I SRPSKO I HRVATSKO
Pupovac: Hrvati i Srbi zajedno gasili požare dok su palikuće uništavale i svoja sela
Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac najoštrije je u utorak osudio čin četvero uhićenih za podmetanje požara na zadarskom području zbog čega trebaju odgovarati, ali i kampanju mržnje i poticanja na nasilje protiv srpske zajednice, nakon što su mediji prenijeli da su uhićeni srpske nacionalnosti.
Vezano uz podmetanje požara na području Benkovca, Zadra i Biograda na deset lokacija za koje su osumnjičeni tri muškarca i žena, Pupovac je rekao da nedvosmisleno osuđuje te opasne, nerazumne radnje za koje trebaju odgovarati kad istražni organi utvrde sve aspekte njihove odgovornosti.
"Bez obzira na nacionalnost, onoi kojin su palili požare na području Benkovca i Trogira, bez obriza da li su piromani, alkoholizirani ljudi ili su nemarni ili nedovoljno oprezni, trebaju odgovarati u skladu sa zakonom. Najoštrije osuđujem ta djela i očekujem da će počinitelji biti kažnjeni u skladu sa zakonom, za sve što im se utvrdi", naglaiso je Pupovac.
Dodao je kako u okonostima kad svake godine raste opasnost i povećava se broj požara zbog sve većih temepratura i dužih razdoblja visokih temperatura, koje same po sebi pojačavaju opasnost od požara, ljudski faktor kao što je ovaj na području Benkovca i Zadra ili na području Trogira mora biti posebno osuđivan.
"Hrvati i Srbi zajedno su gasili požare, a gorjeli su i u većinski srpskim sredinama"
"Ne znamo još sve, ali na osnovi onog što znamo do danas, pozdravljamo sve što je policija učinila, a naročito što čine vatrogasci i građani koji im se u tim akcijama pridružuju. Za one koji ne znaju i koji stvaraju lošu sliku i opasnu sliku u našem društvu, u gašenju požara sudjeluju i vatrogasna dobrovoljna društva iz sredina gdje su Srbi većinsko stanovništvo. Samo 15. 8. na području Šibensko-kninske županije, na tri lokacije su zajedno gasili DVD-ovi iz većinski srpskih i hrvatskih sredina. Gasili su i na područjima na kojima žive Srbi, gdje su planuli također požari na više lokacija, kao što su gasili s kolegama Hrvatima na područjima gdje pretežno žive Hrvati", istaknuo je Pupovac na konferenciji za novinare.
"Učinili su veliku štetu svom zavičaju, narodu i sebi samima"
"Vatra ne bira, kao što nije birala Draganu Antešević na području Omiša. Nerazumni ljudi ne briaju, zli ljudi biraju. Ovih četvero na području zadarsko-benkovačkom potpaljivali su i po većinski srpski i hrvatskim naseljima. To što su bili alkoholizirani neka sud odlučuje kako će to tretirati, a što se nas tiče učinili su veliku štetu svom zavičaju, narodu kojem pripadaju i sebi samima", poručio je.
Širenje mržnje i poticanje na nasilje
Upozorio je na opasnost širenja mržnje prema cijelom narodu i poticanje na nasilje te da opasnost od požara neće proći sama od sebe, već raste iz godine u godinu.
"Živimo u vremenu kada je svijest da moramo čuvati sve oko sebe nažalost niska, a oni koji to preusmjeravaju na Srbe neće time pomoći i čine štetu Hrvatskoj i svakoj njezinoj sredini, drži Pupovac.
Pozvao je Vladu da stvori neku vrstu posebnog programa za jačanje kulture zaštite od požara i uređenje prostora u kojem živimo da bi se povećala učinkovitost te najavio da će se sa svojim stranačkim kolegama aktivno u to uključiti.
O predsjednikovom sazivanju izvanredne sjednice Sabora
Upitan o zahtjevu predsjednika Republike za sazivanje izvanredne saborske sjednice vezano uz odlaganje opasnog otpada u Gospiću, rekao je da je Predsjednik očito procijenio u skladu sa svojim ovlastima.
Sjednici ćemo se odazvati bude li sazvana i nadamo se raspravi u sladu s najvećim stupnjem odgovornosti prema temi kako riješiti sanaciju područja Gospića, Gračaca, Benkovca, Poznanovca i još nekih lokacija koje sada nisu u fokusu i utvrditi odgovorne i postaviti pitanje je li politika učinila propust, rekao je.
Istaknuo je da će se fokusirati na sanaciju, odgovornost i što smo učinili da se to ne dogodi te izrazio nadu da rasprava neće biti kao na sjednici Odbora za okoliš u Gospiću koja je propala.