Pupovac: Hrvati i Srbi zajedno gasili požare dok su palikuće uništavale i svoja sela

"Ne znamo još sve, ali na osnovi onog što znamo do danas, pozdravljamo sve što je policija učinila, a naročito što čine vatrogasci i građani koji im se u tim akcijama pridružuju. Za one koji ne znaju i koji stvaraju lošu sliku i opasnu sliku u našem društvu, u gašenju požara sudjeluju i vatrogasna dobrovoljna društva iz sredina gdje su Srbi većinsko stanovništvo. Samo 15. 8. na području Šibensko-kninske županije, na tri lokacije su zajedno gasili DVD-ovi iz većinski srpskih i hrvatskih sredina. Gasili su i na područjima na kojima žive Srbi, gdje su planuli također požari na više lokacija, kao što su gasili s kolegama Hrvatima na područjima gdje pretežno žive Hrvati", istaknuo je Pupovac na konferenciji za novinare.