SNIMLJEN VRTLOG
VIDEO / Pijavica nad morem kod Korčule
Ispred Gradine na Korčuli danas je snimljena pijavica nad morskom površinom.
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Na snimci koju je objavio portal Dalmacija danas, vidi se karakterističan vrtlog koji se iz oblaka spušta prema moru.
Pijavice nad morem nisu rijetkost na Jadranu, posebno kada su vremenski uvjeti nestabilni. Nastaju ispod razvijenih oblaka stvaranjem snažnog vrtložnog stupca zraka, a zbog podizanja kapljica i kondenzacije mogu se jasno vidjeti izdaleka.
Današnji prizor ispred Gradine privukao je pažnju zbog jasno izraženog vrtloga nad morem, a snimka pokazuje kako je izgledala ova meteorološka pojava, piše Dalmacija danas.
Današnji prizor ispred Gradine privukao je pažnju zbog jasno izraženog vrtloga nad morem, a snimka pokazuje kako je izgledala ova zanimljiva meteorološka pojava, piše Dalmacija danas.
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