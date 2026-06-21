"krše svoje obveze"
Iran otkrio što će biti glavna tema pregovora sa SAD-om u Švicarskoj
Iran je u nedjelju rekao da će situacija u Libanonu, gdje izraelska vojska provodi gotovo svakodnevne udare protiv Hezbolaha, biti glavna tema pregovora sa SAD-om organiziranim u nedjelju u Švicarskoj.
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"Cionistički režim i dalje krši svoje obveze prema Libanonu. To će pitanje biti glavna tema današnje rasprave“, izjavio je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghai.
„Prekid neprijateljstava u Libanonu ključan je“ za Iran, naglasio je.
Dodao je da će se govoriti i o pitanju odmrzavanja iranske imovine i prodaji nafte, u videu koji je objavila službena novinska agencija IRNA.
Razgovori između Irana i Sjedinjenih Država u Švicarskoj, uz posredovanje Pakistana i Katra, trajat će jedan dan, kazao je.
Iran i Sjedinjene Države potpisali su u srijedu memorandum o razumijevanju s ciljem postizanja trajnog mira na Bliskom istoku, ali sporazum, koji poziva na prekid neprijateljstava na svim frontama, uključujući i Libanon, potkopan je izraelskim zračnim napadima i sukobima u petak i subotu, pri čemu se Izrael i Hezbolah međusobno optužuju za kršenje primirja.
Libanonska službena agencija NNA objavila je u nedjelju da je petero ljudi, uključujući jedno dijete, ubijeno u izraelskom zračnom napadu na libanonsku dolinu Beka.
Izraelska vojska je u subotu navečer pak objavila da završava svoje "proaktivne" operacije u Libanonu.
Iran smatra izraelske napade u Libanonu kršenjem klauzule i odgovornošću Sjedinjenih Država.
Kontinuirani sukobi u Libanonu bacaju sjenu na razgovore u Švicarskoj između vodećih američkih i iranskih pregovarača, ističe agencija dpa.
Američki potpredsjednik JD Vance stigao je u nedjelju u Švicarsku na mirovne pregovore s iranskim dužnosnicima, četiri dana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju između dvije zemlje.
"Nadam se da ćemo postići napredak po pitanju nuklearnog programa i prekida vatre u Libanonu. To su dvije glavne točke na koje mislim da ćemo se usredotočiti", rekao je u subotu Vance.
Iranski pregovarački tim stigao je u Buergenstock gdje se trebaju održati mirovni pregovori sa SAD-om u subotu.
Iransko izaslanstvo predvodi glavni pregovarač Mohamad Baker Kalibaf, a u njemu su i ministar vanjskih poslova Abas Arakči te nekoliko drugih visokih dužnosnika.
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