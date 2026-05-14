Iran pogubio još jednog prosvjednika: Optužen je za ubojstvo policajca

Hina
14. svi. 2026. 07:30
Iran je pogubio još jednu osobu uhićenu tijekom masovnih prosvjeda koji su početkom godine potresli zemlju, izvijestila je pravosudna novinska agencija Mizan.

Smrtna kazna nad Mohammadom Abbasijem izvršena je nakon što je iranski Vrhovni sud potvrdio presudu.

Abbasija se teretilo za ubojstvo policajca nožem tijekom nemira u predgrađu Teherana u siječnju.

Prema navodima organizacije Human Rights Activists in Iran (HRANA), sa sjedištem u SAD-u, pogubljenje je izvršeno u zoru.

HRANA navodi i da se Abbasijeva kći nalazi u zatvoru Evin u Teheranu te da joj je u istom slučaju potvrđena zatvorska kazna od 25 godina.

Organizacija tvrdi i da je odvjetniku bilo onemogućeno zastupanje optuženih.

Skupine za ljudska prava godinama kritiziraju Iran zbog primjene smrtne kazne, optužujući vlasti da pogubljenjima zastrašuju političke protivnike.

Prema podacima organizacije Iran Human Rights sa sjedištem u Norveškoj, u Iranu je prošle godine pogubljeno najmanje 1639 ljudi, najviše u posljednjih 35 godina.

