Šveđanin pogubljen u Iranu: "Smrtna kazna je nehumana i okrutna"

Švedski državljanin pogubljen je u Iranu, priopćila je u izjavi švedska ministrica vanjskih poslova Maria Malmer Stenergard.
Osoba, čije ime nije navedeno u priopćenju, uhićena je u Iranu tijekom lipnja prošle godine, a Švedska je taj slučaj više puta pokretala kod iranskih vlasti, izjavila je ministrica, prenosi Reuters.
"Smrtna kazna je nehumana, okrutna i nepovratna kazna. Švedska, zajedno s ostatkom Europske unije, osuđuje njezinu primjenu u svim okolnostima", kazala je Stenergard.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
