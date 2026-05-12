Izrael uveo zakon koji omogućava javna pogubljenja za sudionike napada 7. listopada

Carmit Palty Katzir rekla je da se uključila kako bi zaštitila prava onih koji su najviše stradali. Njezin brat Elad Katzir otet je iz obiteljske kuće u kibucu Nir Oz i ubijen u zatočeništvu. Njezin otac Rami ubijen je, dok je majka Hana bila oteta i kasnije puštena.