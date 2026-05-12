Izrael uveo zakon koji omogućava javna pogubljenja za sudionike napada 7. listopada
Izrael je uveo novi zakon kojim se uvodi smrtna kazna i javna suđenja za osobe povezane s napadima Hamasa i masovnim otmicama talaca u Izraelu 7. listopada 2023. godine.
Zakon je u izraelskom parlamentu, Knesetu, usvojen s 93 glasa za i nijednim protiv, a neobično je to što su ga zajednički predložili političari iz vladajuće koalicije i oporbe. Preostalih 27 zastupnika bilo je odsutno ili suzdržano.
"Neka svi vide kako žrtve i njihove obitelji gledaju u oči tim ubojicama, silovateljima i otmičarima", rekla je Julija Malinovski, jedna od predlagateljica zakona, na konferenciji za novinare uoči glasanja.
"Neka svi vide da je Država Izrael suverena država koja zna pozvati na odgovornost one koji su joj naudili", dodala je oporbena zastupnica.
"Stigli smo do cilja, koji je zapravo početna točka: početak povijesnih suđenja koja će gledati cijeli svijet."
Izraelske organizacije za ljudska prava usprotivile su se novom zakonu. Protive se smrtnoj kazni kao načelu, ali i upozoravaju na mogućnost "montiranih procesa" temeljenih na priznanjima navodno iznuđenima mučenjem, prenosi BBC.
Pripadnici Hamasa su 7. listopada 2023. ubili više od 1200 ljudi na jugu Izraela, uglavnom civila. Još 251 osoba oteta je i odvedena u Pojas Gaze, uključujući muškarce, žene, djecu i strane državljane.
Ti događaji pokrenuli su najsmrtonosniji rat u povijesti Gaze, u kojem je dosad poginulo 72.740 ljudi, većinom djece, žena i starijih osoba, prema podacima ministarstva zdravstva kojim upravlja Hamas.
Pogubljen samo Adolf Eichmann
Iako je izraelski parlament još u ožujku usvojio Zakon o smrtnoj kazni za teroriste, namijenjen Palestincima osuđenima za terorizam, on se ne primjenjuje retroaktivno. Zato je bilo potrebno donijeti poseban zakon za osobe osumnjičene za sudjelovanje u napadu iz listopada 2023.
Izraelski političari koji podržavaju zakon tvrde da će omogućiti suđenje povijesnog značaja, uspoređujući ga s procesom protiv nacističkog ratnog zločinca Adolfa Eichmanna. Eichmann, jedan od glavnih organizatora holokausta nad Židovima, obješen je 1962. godine i ostao je jedina osoba koju je izraelski civilni sud osudio na smrt.
Novi zakon uspostavlja poseban pravni okvir za procesuiranje osoba optuženih za izravno sudjelovanje u napadima, uključujući pripadnike specijalne postrojbe Nukhba iz Brigada al-Qassam, vojnog krila Hamasa, koji su zarobljeni u Izraelu.
Suočit će se s optužbama za terorizam, ubojstva, seksualno nasilje, ali i genocid, za što je predviđena smrtna kazna. Sudit će im poseban vojni sud u Jeruzalemu prema pravilima drukčijima od onih u redovnim kaznenim postupcima.
Ključni trenuci suđenja, uključujući otvaranje procesa, presude i izricanje kazni, trebali bi biti snimani i emitirani na posebnoj internetskoj stranici.
Žrtve napada od 7. listopada i članovi obitelji poginulih sudjelovali su u raspravama parlamentarnih odbora o novom zakonu.
Carmit Palty Katzir rekla je da se uključila kako bi zaštitila prava onih koji su najviše stradali. Njezin brat Elad Katzir otet je iz obiteljske kuće u kibucu Nir Oz i ubijen u zatočeništvu. Njezin otac Rami ubijen je, dok je majka Hana bila oteta i kasnije puštena.
"Važno je razumjeti da ovaj događaj na mnogo načina još nije završio", rekla je Palty Katzir za izraelski vojni radio. "Mnoge obitelji ostale su bez odgovora na pitanja o ubojstvima. Velik dio informacija jednostavno ne dolazi do nas."
Prilagodit će se pravila
Dodala je kako se nada da će suđenja donijeti odgovore, ali i da osjetljivi detalji prvo trebaju biti otkriveni žrtvama prije nego što postanu javni.
Izraelska zatvorska služba trenutačno drži 1283 osobe kao takozvane nezakonite borce, bez podizanja službenih optužnica. Velika većina njih dolazi iz Gaze. Vjeruje se da izraelska vojska drži i manji broj stanovnika Gaze, dok se između 300 i 400 ljudi iz Gaze vodi kao kazneni optuženici osumnjičeni za sudjelovanje u napadima 7. listopada.
Zagovornici novog zakona tvrde da će vojni sud prilagoditi određena pravila dokazivanja i postupka kako bi mogao voditi proces iznimno velikog opsega i važnosti. Smatraju da to neće bitno utjecati na pravednost suđenja.
No organizacije za ljudska prava to osporavaju i upozoravaju da su postojeća pravila osmišljena upravo zbog zaštite prava optuženika. Očekuju i da će dio ročišta biti održan bez fizičke prisutnosti optuženih.
"Članovi vladajuće koalicije jasno su dali do znanja da od ovog suda očekuju masovna pogubljenja", rekla je Sari Bashi, izvršna direktorica Javnog odbora protiv mučenja u Izraelu.
"Znamo da su Palestinci osumnjičeni za sudjelovanje u zločinima 7. listopada bili mučeni, sustavno i široko rasprostranjeno. Bojim se da će biti osuđeni, pa čak i pogubljeni, na temelju priznanja iznuđenih mučenjem."
"Osobe odgovorne za napade na civile na jugu Izraela trebaju odgovarati, ali ne na ovaj način", dodala je Bashi. "Zaslužuju pošten postupak, a smrtna kazna nikada ne bi smjela biti opcija."
"Ogroman i dosad nezabilježen posao"
Izraelska vlada odbacuje optužbe o raširenom mučenju i tvrdi da poštuje standarde međunarodnog prava.
Na konferenciji za novinare ministar pravosuđa Yariv Levin rekao je da je pod njegovim vodstvom obavljen "ogroman i dosad nezabilježen posao" kako bi se uspostavio poseban pravni okvir.
Kazao je da je istražni tim "pregledao tisuće sati videosnimki, analizirao golemu količinu dokaza i istodobno ispitivao teroriste koji su sudjelovali u masakru i bili zarobljeni". Video i audio dokumentacija trebala bi biti pohranjena u državnom arhivu.
Mnogi stanovnici Gaze i dalje pokušavaju doći do informacija o članovima obitelji za koje se zna ili vjeruje da su tijekom napada u listopadu 2023. prešli granicu s Izraelom ili su kasnije pritvoreni.
"Ovaj zakon je okrutan"
Nekoliko desetaka ljudi prosvjedovalo je protiv novog zakona o smrtnoj kazni ispred sjedišta Međunarodnog odbora Crvenog križa u gradu Gazi.
"Pogledajte, ovaj zakon je okrutan. To je zakon koji vam pokušava oduzeti nadu na kojoj živite", rekao je za BBC Hisham al-Wahad, brat nestalog novinara Haithama al-Wahada. "Mi, obitelji zatvorenika i nestalih, pozivamo države i međunarodnu, arapsku i islamsku javnost da djeluju kako bi zaustavili ovakav zakon i ovakvu praksu."
Obitelj al-Wahad tvrdi da je Haitham, snimatelj, posljednji put viđen s kolegama dok je pratio događaje u blizini prijelaza Erez između Izraela i Gaze, kod Beit Hanouna, nakon što su ga 7. listopada zauzeli Hamasovi naoružani pripadnici.
Iako je Izrael godinama de facto država bez primjene smrtne kazne, nedavne ankete pokazuju rast potpore toj kazni među izraelskim Židovima, osobito kada je riječ o pripadnicima Nukhbe osuđenima za terorizam.
Istraživanja također pokazuju široku potporu neovisnom povjerenstvu za istragu napada od 7. listopada, iako je aktualna vladajuća koalicija zasad podržala samo istragu pod vodstvom vlade.
Mnoge izraelske obitelji koje su izgubile članove smatraju da novi zakon o posebnom vojnom sudu rješava samo jedan dio pravde.
