Iran rasporedio podmornice s raketama, prijete obogaćivanjem uranija

Iran je objavio da je rasporedio male podmornice koje bi trebale djelovati kao “nevidljivi čuvar” Hormuškog tjesnaca, dok pregovori između Teherana i Washingtona i dalje zapinju.
Prema podacima International Institute for Strategic Studies, Iran raspolaže s najmanje 16 podmornica klase Ghadir. Svaka ima posadu manju od deset ljudi te može nositi dva torpeda ili dvije protubrodske krstareće rakete kineskog dizajna C-704.
Ipak, izvori upozoravaju da su podmornice znatno bučnije od većine modernih podmornica, dok posade imaju ograničeno iskustvo, a plovila poznate probleme s održavanjem.
Također, iranski parlament razmotrit će podizanje razine obogaćivanja uranija na 90 posto u slučaju novog američkog napada, poručio je zastupnik Ebrahim Rezaei.
Rezaei, glasnogovornik parlamentarnog odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku, napisao je kako je to jedna od ključnih opcija o kojoj će se raspravljati u Teheranu. "Jedna od iranskih opcija u slučaju ponovnog napada moglo bi biti obogaćivanje od 90 %. To ćemo proanalizirati u parlamentu", naveo je Rezaei.
Za rad nuklearnih elektrana obično je potreban uranij obogaćen na 3 do 5 %, dok se za izradu nuklearnog oružja zahtijeva razina od 90 %.
Ova prijetnja dolazi nakon što su američki mediji objavili da Donald Trump razmatra nove udare na Iran kako bi oslabio njihovu pregovaračku poziciju. Podsjetimo, Trump je rat opravdavao upravo tvrdnjom da Iranu nikada ne smije biti dopušten razvoj nuklearnog oružja.
