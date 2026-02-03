Iran traži promjenu lokacije i opsega pregovora s SAD-om, pitanje je hoće li razgovora uopće biti

Iranski diplomatski izvor ranije je rekao da Teheran na pregovore ne gleda ni optimistično ni pesimistično, dodajući kako se o obrambenim sposobnostima Islamske Republike ne može pregovarati te da su spremni na svaki scenarij. "Tek će se vidjeti namjeravaju li i Sjedinjene Države voditi ozbiljne pregovore usmjerene na rezultate ili ne", rekao je izvor.