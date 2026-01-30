Iran prijeti američkim vojnim bazama u Perzijskom zaljevu.
Iran je upozorio da bi svaki američki vojni potez bio dočekan trenutnim i odlučnim odgovorom, odbacujući ideju da bi neprijateljstva mogla biti kratka ili ograničena, prenosi Al Jazeera.
Govoreći na državnoj televiziji, brigadni general Mohammad Akraminia rekao je da odgovor Teherana ne bi bio ograničen, za razliku od lipnja prošle godine, kada su se američki zrakoplovi i projektili nakratko pridružili izraelskom kratkom zračnom ratu protiv Irana.
Akraminia je izjavio da američki nosači zrakoplova imaju „ozbiljne ranjivosti“ te da se brojna američka sredstva u regiji Perzijskog zaljeva nalaze „unutar dometa naših projektila srednjeg dometa“.
„Ako Amerikanci naprave takvu pogrešnu procjenu, to se sigurno neće odvijati onako kako Donald Trump zamišlja – da provede brzu operaciju i onda, dva sata kasnije, 'tweeta' da je operacija završena“, rekao je.
Bivši čelnik IAEA-e upozorava da prijetnje Iranu podsjećaju na ‘ilegalni’ rat u Iraku
Mohamed ElBaradei, bivši glavni ravnatelj Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), upozorio je pak da prijetnje vojnom akcijom protiv Irana podsjećaju na razdoblje koje je prethodilo ratu u Iraku.
U objavi na X-u, ElBaradei je rekao da „kontinuirane jednostrane prijetnje“ vojnim udarom na Iran, u odsutnosti „jasne i neposredne opasnosti“ te u suprotnosti s međunarodnim pravom, prizivaju „istu sumornu sliku uoči ilegalnog i nemoralnog rata u Iraku“.
„Čini se da ljudski životi i regionalno razaranje nisu važni“, napisao je te dodao: „Nikada ne učimo.“
