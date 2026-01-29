EU proglasio Iransku revolucionarnu gardu terorističkom organizacijom

Ova odluka, koja se odnosi na Revolucionarnu gardu s desecima tisuća pripadnika i koja je jedna od glavnih grana iranskih oružanih snaga, također označava značajan zaokret u stavovima europskih prijestolnica, budući da je za jednoglasnu potporu bilo potrebno da se pridruže i zemlje poput Francuske i Italije, koje su se ranije protivile tom potezu.