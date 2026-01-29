EU proglasio Iransku revolucionarnu gardu terorističkom organizacijom

Europska unija proglasila je Iransku revolucionarnu gardu terorističkom organizacijom nakon brutalnog obračuna s prosvjednicima koji je posljednjih tjedana odnio tisuće života, izjavila je u četvrtak glavna diplomatkinja EU-a Kaja Kallas.
„Svaki režim koji ubija tisuće vlastitih građana radi na vlastitoj propasti“, napisala je Kallas na platformi X nakon sastanka ministara vanjskih poslova EU-a u Bruxellesu.
Na putu prema sastanku Kallas je novinarima rekla: „Ovo će ih staviti u isti rang s Al-Kaidom, Hamasom i Daeshom. Ako se ponašate kao terorist, trebali biste biti i tretirani kao terorist", prenosi Politico.
Kallas je dodala da je odluka, za koju je bila potrebna jednoglasna potpora svih 27 država članica EU-a, donesena kao odgovor na izvješća o brutalnoj represiji nad prosvjednicima koji su u desecima iranskih gradova izašli na ulice kako bi izrazili nezadovoljstvo klerikalnim režimom u Teheranu.
Uvrštavanje Revolucionarne garde na popis terorističkih organizacija predstavlja pojačavanje pritiska Europske unije na Teheran, uz već postojeće planove za sankcioniranje više od dvadesetak pojedinaca i entiteta povezanih s represijom nad prosvjednicima ili iranskom potporom Moskvi u ratu protiv Ukrajine.
Ova odluka, koja se odnosi na Revolucionarnu gardu s desecima tisuća pripadnika i koja je jedna od glavnih grana iranskih oružanih snaga, također označava značajan zaokret u stavovima europskih prijestolnica, budući da je za jednoglasnu potporu bilo potrebno da se pridruže i zemlje poput Francuske i Italije, koje su se ranije protivile tom potezu.
Francuska je u srijedu odustala od protivljenja uvrštavanju na popis terorističkih organizacija. „Nepokolebljiva hrabrost Iranaca, koji su bili meta ovog nasilja, ne smije biti uzaludna. To je razlog zašto ćemo danas donijeti europske sankcije protiv odgovornih“, izjavio je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot u četvrtak.
Rim je također promijenio stav uoči summita, navodeći brutalnost iranskog obračuna, a Madrid je također počeo podupirati tu odluku, prema priopćenju španjolskog ministarstva vanjskih poslova dostavljenom POLITICU.
Uoči sastanka ministara vanjskih poslova, nizozemski ministar vanjskih poslova David van Weel rekao je da su nedavne snimke iz Teherana koje dokumentiraju brutalni obračun prešle „veliku crvenu liniju“ za zemlje EU-a. Točan broj poginulih teško je potvrditi zbog internetske blokade, ali procjene počinju od oko 6.000 i mogle bi biti znatno veće, rekao je.
Sjedinjene Američke Države proglasile su Revolucionarnu gardu stranom terorističkom organizacijom 2019. godine te su više puta pozivale EU da učini isto. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je u srijedu da „vrijeme istječe“ za režim te da se „masivna armada“ „brzo kreće, s velikom snagom, entuzijazmom i svrhom“ prema toj zemlji.
