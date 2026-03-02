Oglas

izrael se nije oglasio

Iranci tvrde tvrdi da su pogodili kabinet Benjamina Netanyahua

N1 Info
02. ožu. 2026. 11:39
Iranska revolucionarna garda je priopćila da je u napadu na Izrael pogodila ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

Odnosi s javnošću IRGC-a objavili su: "Ured kriminalnog premijera cionističkog režima i lokacija zapovjednika zračnih snaga tog režima napadnuti su i teško pogođeni od strane oružanih snaga Islamske Republike u ciljanim i iznenadnim napadima projektilima Khyber u desetom valu.", prenosi novinska agencija Tasnim.

Izrael nije potvrdio, niti opovrgnuo ovu informaciju.

