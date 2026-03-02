Iranci tvrde tvrdi da su pogodili kabinet Benjamina Netanyahua

Odnosi s javnošću IRGC-a objavili su: "Ured kriminalnog premijera cionističkog režima i lokacija zapovjednika zračnih snaga tog režima napadnuti su i teško pogođeni od strane oružanih snaga Islamske Republike u ciljanim i iznenadnim napadima projektilima Khyber u desetom valu.", prenosi novinska agencija Tasnim.