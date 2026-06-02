U Čepinu
Kraj Osijeka niče koncertna dvorana slavnog arhitekta: "Glazba će se prilagođavati svakom posjetitelju"
Od svjetskih metropola u Americi, Europi i Aziji do slavonske ravnice. U Čepinu kraj Osijeka, niče koncertna dvorana koju potpisuje slavni Danac s titulom najboljeg europskog arhitekta.
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“Ponekad možemo reći gdje nema ničega, sve je moguće, ovdje nije tako, ali u ovoj nevjerojatnoj ravnici možda može eruptirati nešto nevjerojatno”, rekao je Bjarke Ingels, arhitekt.
U slavonski krajolik došao je na poziv osječkog poduzetnika Marka Pipunića, kojemu je ovo privatna investicija. Inspiracija je brzo navrla, piše Marina Bešić Đukarić za Dnevnik.hr.
“Ravnica se uzdiže iz zemlje i stvara dom za dvije glazbene dvorane, veliku i malu, a između njih elegantno, gotovo poput zavjesa ili zastora s pozornice, drveni krovovi vise stvarajući okolni prostor za javnost i sadržaje”, rekao je Ingles.
Autor, poznat po održivoj arhitekturi, kišnicu pretvara u slap, koristi hrast i jelu, te pazinski kamen na krovu koji će se na dnu pretvarati u klupe. Cijela zgrada poručivat će dođite i zavirite.
“Možete zamisliti noću svjetla i energiju koji će izvirati kroz otvore stvarajući dojam da se na pozornici podiže zavjesa”, nadodaje Bjarke Ingels, arhitekt.
Velika dvorana imat će 1021 sjedećih i 2800 stajaćih mjesta. Predviđena je i mala dvorana sa 308 mjesta, a ravnatelj Panonskog centra za kulturu i umjetnost, u sklopu kojeg će djelovati dvorana, kaže da je cilj pružiti savršeni zvuk.
“To neće biti isključivo ono što volimo reći klasična glazba. Bit će ovdje i pop, rok koncerata, tradicijskih programa scenskih, vizualnih, plesnih kazališnih programa”, rekao je Ivan Kristijan Majić, ravnatelj PAKU.
Dvorana će imati prostor za izložbe, kongrese, vanjske sadržaje, te nesvakidašnji glazbeni muzej.
“U ovom muzeju glazba će se zapravo prilagođavati svakom posjetitelju i ta priča će biti jedno veliko istraživanje”, nadodaje Majić.
“Konačan rezultat ima gotovo glazbenu kompoziciju krešenda ili zvučnih valova, stvarajući sklad između horizontalnosti prostora i vertikalnosti samog odredišta”, rekao je Ingles.
Nakon Opere koju je u obliku nacionalne suknje radio u Prištini, Bjarke i u ovom dijelu Europe pomiče granice arhitekture, a zajedno s investitorom stvara novu destinaciju.
“Mislimo da ovo doista može biti odredište ne samo za Slavoniju ili Hrvatsku, nego za cijelu regiju”, zaključio je Ingles.
Svijet glazbe Čepin je već stavio na svoju kartu. Prvi koncert očekuje se sljedeće godine.
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