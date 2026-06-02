Mogu li hakeri ukrasti otiske prstiju s fotografija na društvenim mrežama?

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Objave na društvenim mrežama posljednjih su tjedana potaknule zabrinutost da bi hakeri, uz pomoć umjetne inteligencije, mogli izvući otiske prstiju s fotografija na kojima ljudi pokazuju znak mira ili drže ruke blizu kamere. Stručnjaci potvrđuju da je to tehnički moguće, ali naglašavaju da je rizik za prosječnu osobu vrlo nizak.

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Rasprava se proširila nakon televizijskog priloga u Kini u kojem je stručnjak pokazao kako se s fotografija visoke rezolucije, snimljenih iz blizine, mogu izdvojiti detalji otisaka prstiju.

Ako bi netko uspio rekonstruirati otisak, teorijski bi ga mogao pokušati iskoristiti za pristup uređajima ili sustavima koji koriste biometrijsku autentifikaciju.

Profesor kibernetičke sigurnosti sa Sveučilišta New York Justin Cappos smatra da je takav scenarij malo vjerojatan.

"Veća je vjerojatnost da će vas sutra udariti automobil nego da vam netko tijekom života ukrade otisak prsta na ovaj način“, rekao je.

Otisci Ursule von der Leyen

Stručnjaci podsjećaju da postoje pojedinačni primjeri. Još 2014. jedan je haker tvrdio da je uspio rekonstruirati otisak prsta tadašnje njemačke ministrice obrane Ursule von der Leyen koristeći fotografije snimljene na javnom događaju. Iste godine istraživači iz kripto-tvrtke Kraken uspjeli su izraditi kopiju otiska koristeći fotografiju, Photoshop, pisač i ljepilo.

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No čak i ako bi netko došao do vašeg otiska prsta, za zlouporabu obično bi mu bio potreban i fizički pristup uređaju ili skeneru koji otisak otključava, poput prijenosnog računala ili sigurnosnog sustava, piše CBS News.

Profesor Vyas Sekar sa Sveučilišta Carnegie Mellon ističe da bi takav napad zahtijevao mnogo truda te bi najvjerojatnije bio usmjeren na osobe visoke vrijednosti, primjerice ljude koji imaju pristup osjetljivim podacima ili sigurnosno zaštićenim objektima.

Oprez je potreban, ali...

Za većinu korisnika puno su veća prijetnja phishing prijevare, lažni e-mailovi i zlonamjerne poveznice kojima kriminalci pokušavaju ukrasti lozinke i osobne podatke.

"Ne vidimo da kibernetički kriminalci masovno koriste ovu metodu. Možda će se situacija promijeniti za deset godina, ali danas to nije nešto zbog čega bi prosječni korisnici trebali brinuti“, zaključio je Cappos.

Iako stručnjaci preporučuju oprez pri dijeljenju fotografija visoke rezolucije na internetu, poručuju da nema potrebe prestati objavljivati selfieje ili skrivati ruke na fotografijama zbog straha od krađe otisaka prstiju.