Narges Mohamadi

Iranska dobitnica Nobela za mir osuđena na još nekoliko godina zatvora

Hina
08. velj. 2026. 18:08
Iranska dobitnica Nobelove nagrade za mir Narges Mohamadi osuđena je na još nekoliko godina zatvora, rekao je u nedjelju njezin odvjetnik.

Aktivistica za ljudska prava izvijestila je o presudi iz zatvora u sjeveroistočnom gradu Mašhadu, napisao je njezin odvjetnik Mostafa Nili na platformi X.

Mohamadi, koja je 2023. godine dobila Nobelovu nagradu za mir, osuđena je na dodatnih šest godina zatvora zbog zavjere i godinu i pol zbog propagandnih aktivnosti, izvijestio je njezin odvjetnik. Kao dodatna kazna zabranjeno joj je napuštanje zemlje tijekom dvije godine i prognana je u mali grad Khosf.

Mohamadi je već osuđena na nekoliko godina zatvora.

Nili je napisao kako s obzirom na njezino zdravstveno stanje očekuje da će Mohamadi biti puštena uz jamčevinu.

Prije tri dana odvedena je u kliniku zbog vrlo lošega fizičkog stanja, a zatim je vraćena u pritvor.

Aktivistica je uhićena na sprovodu u Mašhadu početkom prosinca, otprilike dva tjedna prije izbijanja najnovijeg vala prosvjeda u Iranu. Prethodno je bila na uvjetnoj slobodi oko godinu dana.

