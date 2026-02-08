Žena Noama Chomskog se ispričala zbog Epsteina: "Nesvjesno smo otvorili vrata trojanskom konju"

Odnos između Noama Chomskog, 97-godišnjeg lingvista i filozofa, i Epsteina našao se pod povećalom nakon što su dokumenti koje je objavilo ministarstvo pravosuđa rasvijetlili njihovo prijateljstvo. Kada se Epstein 2019. našao pod istragom zbog optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, zatražio je Chomskog za savjet kako reagirati. „Gledao sam užasan način na koji vas tretiraju u medijima i javnosti. Bolno je to reći, ali mislim da je najbolje potpuno ignorirati“, napisao je Chomsky u poruci potpisanoj s „Noam“, koju je Epstein podijelio e-mailom s jednim suradnikom, piše The Guardian.