napravili smo "tešku pogrešku"
Žena Noama Chomskog se ispričala zbog Epsteina: "Nesvjesno smo otvorili vrata trojanskom konju"
Noam Chomsky i njegova supruga Valeria napravili su „tešku pogrešku“ i bili su „neoprezni“ jer nisu temeljito istražili prošlost Jeffreyja Epsteina, izjavila je Valeria Chomsky u opširnom priopćenju u subotu, dodajući kako ih je Epstein obmanuo.
Odnos između Noama Chomskog, 97-godišnjeg lingvista i filozofa, i Epsteina našao se pod povećalom nakon što su dokumenti koje je objavilo ministarstvo pravosuđa rasvijetlili njihovo prijateljstvo. Kada se Epstein 2019. našao pod istragom zbog optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, zatražio je Chomskog za savjet kako reagirati. „Gledao sam užasan način na koji vas tretiraju u medijima i javnosti. Bolno je to reći, ali mislim da je najbolje potpuno ignorirati“, napisao je Chomsky u poruci potpisanoj s „Noam“, koju je Epstein podijelio e-mailom s jednim suradnikom, piše The Guardian.
„Lešinari očajnički žele javni odgovor, koji im onda otvara prostor za lavinu otrovnih napada, mnogih od strane onih koji traže publicitet ili raznih luđaka“, napisao je Noam Chomsky u poruci. „To je posebno istinito sada, s histerijom koja se razvila oko zlostavljanja žena, koja je dosegla točku u kojoj je čak i propitivanje optužbe zločin gori od ubojstva.“
Noam Chomsky jedan je od nekoliko istaknutih ljudi za koje je otkriveno da su bili u prijateljskoj komunikaciji s Epsteinom čak i nakon njegove presude iz 2008. godine. Mnogi se sada suočavaju s obnovljenim propitivanjem svojih veza s osramoćenim financijerom.
Neka od Chomskyjevih dopisivanja s Epsteinom odvijala su se i nakon što je Miami Herald 2018. objavio razornu priču koja je detaljno opisala kako je Epstein zlostavljao maloljetne djevojke i dobio neuobičajeno blagu nagodbu 2008. godine. Valeria Chomsky u subotu je priznala da su ona i suprug pročitali taj tekst, ali je rekla da nisu bili svjesni razmjera Epsteinovih zločina sve do njegova drugog uhićenja u srpnju 2019.
„Bili smo neoprezni jer nismo temeljito istražili njegovu prošlost. To je bila teška pogreška i zbog tog propusta u prosudbi ispričavam se u ime oboje. Noam mi je, prije moždanog udara, rekao da se osjeća isto“, rekla je (Chomsky je pretrpio težak moždani udar 2023.). „Bilo je duboko uznemirujuće za oboje shvatiti da smo stupili u kontakt s osobom koja se predstavljala kao susretljiv prijatelj, a vodila je skriveni život kriminalnih, nehumanih i izopačenih djela.“
Valeria Chomsky druga je supruga lingvista; vjenčali su se 2014. godine.
Rekla je da Chomskyjev savjet Epsteinu iz 2019. o popravljanju njegova imidža treba razumjeti „u kontekstu“.
„Epstein je Noamu tvrdio da je nepravedno progonjen, a Noam je govorio iz vlastitog iskustva političkih kontroverzi s medijima. Epstein je stvorio manipulativan narativ o svom slučaju, u koji je Noam, u dobroj vjeri, povjerovao“, navela je u priopćenju. „Sada je jasno da je sve bilo orkestrirano, pri čemu je barem jedna od Epsteinovih namjera bila pokušati iskoristiti nekoga poput Noama za popravljanje vlastite reputacije putem povezivanja s njim.“
„Noamova kritika nikada nije bila usmjerena protiv ženskog pokreta; naprotiv, on je uvijek podržavao rodnu ravnopravnost i prava žena. Ono što se dogodilo jest da je Epstein iskoristio Noamovu javnu kritiku onoga što se naziva ‘kulturom otkazivanja’ kako bi se predstavio kao njezina žrtva“, dodala je.
"Nikada nismo išli na njegov otok niti smo znali išta o onome što se tamo događalo“
Još jedna poruka Noama Chomskog, koju je prošle godine objavio Odbor za nadzor Zastupničkog doma, pokazuje da je Chomsky rekao kako je „iznimno vrijedno iskustvo“ imati „redovit kontakt“ s Epsteinom (nije jasno je li poruka ikada nekome poslana). Druge poruke koje je objavilo ministarstvo pravosuđa pokazuju da Epstein s Chomskim dijeli faličnu šalu, a Chomsky „fantazira o karipskom otoku“.
Valeria Chomsky rekla je da su ona i suprug prisustvovali večerama u Epsteinovoj gradskoj kući u New Yorku, boravili u njegovim stanovima tamo i u Parizu, večerali na njegovu ranču u Novom Meksiku te sudjelovali na više akademskih okupljanja s njim. Rekla je da „nikada nisu išli na njegov otok niti su znali išta o onome što se tamo događalo“.
Noam i Epstein upoznali su se 2015. godine te, prema riječima Valerije Chomsky, par nije bio svjestan Epsteinove presude iz 2008. za navođenje na prostituciju i navođenje na prostituciju maloljetnice mlađe od 18 godina. Rekla je da se Epstein predstavljao kao filantrop zainteresiran za znanost.
„Predstavljajući se na taj način, Epstein je privukao Noamovu pozornost i započeli su dopisivanje. Nesvjesno smo otvorili vrata trojanskom konju“, rekla je. „Epstein je počeo okruživati Noama, slati darove i stvarati prilike za zanimljive rasprave u područjima na kojima je Noam intenzivno radio. Žalimo što to nismo prepoznali kao strategiju da nas uvuče i pokuša potkopati vrijednosti za koje se Noam zalaže.“
Valeria Chomsky također je pojasnila osnovu dviju financijskih transakcija između Chomskog i Epsteina. U jednom slučaju Epstein je poslao Noamu Chomskom ček na 20.000 dolara u sklopu lingvističkog izazova koji je Chomsky osmislio. Također je rekla da je Epstein pomogao Noamu povratiti 270.000 dolara nakon što je Chomsky otkrio „nedosljednosti u svojim mirovinskim sredstvima koje su ugrožavale njegovu financijsku neovisnost i uzrokovale mu veliku uznemirenost“.
Epstein je ponudio pomoć i to učinio „vjerojatno kao dio spletke da dobije veći pristup Noamu. Epstein je u tom konkretnom slučaju djelovao isključivo kao financijski savjetnik. Prema mojim saznanjima, Epstein nikada nije imao pristup našim bankovnim ili investicijskim računima.“ Rekla je da niti jedno od njih – pojedinačno ili kao par – nije imalo ulaganja preko Epsteinova ureda.
