Oglas

raspisali nagradu

Iranska državna TV objavila video "gdje ubiti Barrona Trumpa?"

author
N1 Info
|
25. kol. 2026. 06:55
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
donald trump, melania trump, barron trump
WATSON / AFP

Iranska državna televizija emitirala je videozapis za koji tvrdi da prati kretanje Barrona Trumpa, 20-godišnjeg sina Donalda Trumpa, uz tvrdnju da je za njega raspisana nagrada od 10 milijuna dolara (8,5 milijuna eura).

Oglas

Snimka, koju su objavili mediji povezani s Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC) i koja je emitirana na Trećem kanalu iranske državne televizije, nosi naslov: „Gdje i kako trebamo ubiti Barrona Trumpa?“

U njoj se tvrdi da su prikazani lokacija njegova sveučilišta, vozila koja ga prate te položaji njegova osiguranja iz Tajne službe, uz navod da su njegova kretanja „u potpunosti praćena“. Tvrdnju o raspisanoj nagradi u trenutku objave nije bilo moguće neovisno potvrditi.

U videu se nadalje tvrdi da je „jedna djevojka“ pronašla način da zaobiđe zaštitu Tajne službe, nasamo se sastala s Barronom Trumpom te prenijela informacije autorima emisije.

Također se tvrdi da Barron Trump privatno komunicira glasovnim i tekstualnim porukama putem Xboxa, izvan dosega svojeg osiguranja, prenosi Euronews i navodi da nije bilo moguće neovisno potvrditi nijednu od tih tvrdnji.

Emitiranje ove snimke uslijedilo je nakon sličnog videa koji je u srpnju objavila novinska agencija Tasnim, povezana s IRGC-om, pod naslovom „Gdje i kako je Melania Trump dostupna?“ U njemu su detaljno prikazana njezina kretanja u New Yorku i navodne slabosti u njezinu osiguranju. Krajem svibnja New York Post izvijestio je o navodnoj zavjeri usmjerenoj protiv Ivanke Trump.

Oglasila se američka Tajna služba

"Američka Tajna služba upoznata je sa snimkom i istražuje sve što se može protumačiti kao prijetnja osobama koje štitimo. Zbog brige za operativnu sigurnost ne razgovaramo o pitanjima povezanima sa sigurnosno-obavještajnim podacima o osobama koje štitimo", rekao je glasnogovornik Tajne službe Nate Herring za CNN.

Trump na meti Teherana

Iranski državni mediji emitirali su ranije i izravne prijetnje samom predsjedniku.

U srpnju je na plakatu na Trgu Islamske revolucije u Teheranu prikazan Trump kako navodno mrtav leži u lijesu, uz natpis na engleskom: „Ubit ćemo Trumpa.“

U drugom, ranije objavljenom videu pokušalo se prikazati rutu Trumpove kolone između zračnih luka i njegovih domova na Floridi i u New Yorku. Američka Tajna služba potvrdila je da proučava tu snimku.

U siječnju 2020. američki napad dronom usmrtio je zapovjednika postrojbe Kuds Iranske revolucionarne garde, Kasema Sulejmanija, na zračnoj luci u Bagdadu — operaciju koju je Trump odobrio tijekom svog prvog predsjedničkog mandata.

Iranski dužnosnici tada su obećali osvetu zbog Sulejmanijeva ubojstva i od tada su više puta obnavljali te prijetnje.

Teme
američka tajna služba iranska revolucionarna garda prijetnje obitelji trump barron trump

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ