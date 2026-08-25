raspisali nagradu
Iranska državna TV objavila video "gdje ubiti Barrona Trumpa?"
Iranska državna televizija emitirala je videozapis za koji tvrdi da prati kretanje Barrona Trumpa, 20-godišnjeg sina Donalda Trumpa, uz tvrdnju da je za njega raspisana nagrada od 10 milijuna dolara (8,5 milijuna eura).
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Snimka, koju su objavili mediji povezani s Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC) i koja je emitirana na Trećem kanalu iranske državne televizije, nosi naslov: „Gdje i kako trebamo ubiti Barrona Trumpa?“
U njoj se tvrdi da su prikazani lokacija njegova sveučilišta, vozila koja ga prate te položaji njegova osiguranja iz Tajne službe, uz navod da su njegova kretanja „u potpunosti praćena“. Tvrdnju o raspisanoj nagradi u trenutku objave nije bilo moguće neovisno potvrditi.
U videu se nadalje tvrdi da je „jedna djevojka“ pronašla način da zaobiđe zaštitu Tajne službe, nasamo se sastala s Barronom Trumpom te prenijela informacije autorima emisije.
Također se tvrdi da Barron Trump privatno komunicira glasovnim i tekstualnim porukama putem Xboxa, izvan dosega svojeg osiguranja, prenosi Euronews i navodi da nije bilo moguće neovisno potvrditi nijednu od tih tvrdnji.
Emitiranje ove snimke uslijedilo je nakon sličnog videa koji je u srpnju objavila novinska agencija Tasnim, povezana s IRGC-om, pod naslovom „Gdje i kako je Melania Trump dostupna?“ U njemu su detaljno prikazana njezina kretanja u New Yorku i navodne slabosti u njezinu osiguranju. Krajem svibnja New York Post izvijestio je o navodnoj zavjeri usmjerenoj protiv Ivanke Trump.
Oglasila se američka Tajna služba
"Američka Tajna služba upoznata je sa snimkom i istražuje sve što se može protumačiti kao prijetnja osobama koje štitimo. Zbog brige za operativnu sigurnost ne razgovaramo o pitanjima povezanima sa sigurnosno-obavještajnim podacima o osobama koje štitimo", rekao je glasnogovornik Tajne službe Nate Herring za CNN.
Trump na meti Teherana
Iranski državni mediji emitirali su ranije i izravne prijetnje samom predsjedniku.
U srpnju je na plakatu na Trgu Islamske revolucije u Teheranu prikazan Trump kako navodno mrtav leži u lijesu, uz natpis na engleskom: „Ubit ćemo Trumpa.“
U drugom, ranije objavljenom videu pokušalo se prikazati rutu Trumpove kolone između zračnih luka i njegovih domova na Floridi i u New Yorku. Američka Tajna služba potvrdila je da proučava tu snimku.
U siječnju 2020. američki napad dronom usmrtio je zapovjednika postrojbe Kuds Iranske revolucionarne garde, Kasema Sulejmanija, na zračnoj luci u Bagdadu — operaciju koju je Trump odobrio tijekom svog prvog predsjedničkog mandata.
Iranski dužnosnici tada su obećali osvetu zbog Sulejmanijeva ubojstva i od tada su više puta obnavljali te prijetnje.
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