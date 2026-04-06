NYT: Rat pretvara Iran u veliku svjetsku silu

To je očekivanje pogrešno. Ono pretpostavlja da Iran, kako bi nastavio kontrolirati tjesnac, mora fizički zatvoriti prolaz. No, kao što smo već vidjeli, tjesnac se može kontrolirati i bez njegova zatvaranja. Danas je tjesnac i dalje otvoren za tankere. Promet je, međutim, pao za više od 90 posto od početka rata, ne zato što je Iran potopio svaki brod koji je ušao u tjesnac, već zato što su, zbog vjerodostojne prijetnje napadom, osiguravatelji povukli ili znatno poskupjeli osiguranje od ratnog rizika. Pogoditi teretni brod svakih nekoliko dana bilo je više nego dovoljno da rizik postane neprihvatljiv.