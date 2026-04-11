Oglas

saznaje reuters

Izvori bliski iranskom režimu: Vrhovni vođa je bio "unakažen" u napadu, ali oporavlja se

author
N1 Info
|
11. tra. 2026. 10:45
Mojtaba Khamenei
ARIF ALI / AFP

Oglas

Otkako je novi vrhovni vođa Irana imenovan, o njemu smo slušali samo putem pisanih izjava. Nakon što je njegov otac Ali Hamenei ubijen u zračnom napadu na početku rata, njegov sin i nasljednik, Modžtaba, nije se pojavljivao u javnosti, piše Sky News.

Kružile su glasine da ili nije preživio zračni napad ili je zadobio teške ozljede.

Izvori sada sugeriraju da je ovo drugo u pitanju.

Prema novinskoj agenciji Reuters, tri osobe bliske njegovu užem krugu tvrde da se još uvijek oporavlja od teških ozljeda lica i nogu.

Njegovo lice je unakaženo u napadu na kompleks vrhovnog vođe u Teheranu, a zadobio je i značajne ozljede jedne ili obje noge, navode sva tri izvora.

No, 56-godišnjak se ipak oporavlja od ozljeda i mentalno je potpuno priseban, dodaju. Sudjeluje na sastancima s visokim dužnosnicima putem audio-konferencija i uključen je u donošenje odluka o ključnim pitanjima – uključujući i mirovne pregovore.

Ove tvrdnje nisu neovisno potvrđene.

Opisi se podudaraju s izjavom američkog ministra obrane Petea Hegsetha od 13. ožujka, kada je rekao da je Hamenei “ranjen i vjerojatno unakažen”.

Izvor iz američke obavještajne zajednice rekao je Reutersu da se vjeruje kako je Hamenei izgubio nogu.

Teme
ajatolah ali khamenei iran modžtaba hamenei mojtaba hamenei vrhovni vođa vrhovni vođa irana

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ