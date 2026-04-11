Izvori bliski iranskom režimu: Vrhovni vođa je bio "unakažen" u napadu, ali oporavlja se

Otkako je novi vrhovni vođa Irana imenovan, o njemu smo slušali samo putem pisanih izjava. Nakon što je njegov otac Ali Hamenei ubijen u zračnom napadu na početku rata, njegov sin i nasljednik, Modžtaba, nije se pojavljivao u javnosti, piše Sky News.
Kružile su glasine da ili nije preživio zračni napad ili je zadobio teške ozljede.
Izvori sada sugeriraju da je ovo drugo u pitanju.
Prema novinskoj agenciji Reuters, tri osobe bliske njegovu užem krugu tvrde da se još uvijek oporavlja od teških ozljeda lica i nogu.
Njegovo lice je unakaženo u napadu na kompleks vrhovnog vođe u Teheranu, a zadobio je i značajne ozljede jedne ili obje noge, navode sva tri izvora.
No, 56-godišnjak se ipak oporavlja od ozljeda i mentalno je potpuno priseban, dodaju. Sudjeluje na sastancima s visokim dužnosnicima putem audio-konferencija i uključen je u donošenje odluka o ključnim pitanjima – uključujući i mirovne pregovore.
Ove tvrdnje nisu neovisno potvrđene.
Opisi se podudaraju s izjavom američkog ministra obrane Petea Hegsetha od 13. ožujka, kada je rekao da je Hamenei “ranjen i vjerojatno unakažen”.
Izvor iz američke obavještajne zajednice rekao je Reutersu da se vjeruje kako je Hamenei izgubio nogu.
