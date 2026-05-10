Robert Grilec

FOTO / Tko je bio ubijeni policajac? Odlikovala ga je Grabar Kitarović

N1 Info
10. svi. 2026. 14:35
Robert Grilec
Jurica Galoic/PIXSELL

Robert Grilec (52), ubijeni voditelj krim policije, 2018. godine odlikovan je za časnu i uzornu službu od strane tadašnje predsjednice Kolinde Grabar Kitarović.

Ministar Božinović u Krapinu je došao nakon tragičnog događaja u kojem je jutros ubijen voditelj kriminalističke policije Policijske uprave krapinsko-zagorske Robert Grilec.

"Policijski službenici svakodnevno odgovorno štite sigurnost svih naših građana i često su izloženi riziku koji većina ljudi nikada ni ne vidi. Policija je u ovom slučaju pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina", izjavio je Božinović.

Za časnu i uzornu službu 2018. godine Grilec je dobio odlikovanje tadašnje predsjednice Grabar Kitarović.

Pixsell je danas objavio arhivske fotografije Roberta Grileca iz 2008. godine.

Nastale su u Velikoj Petrovagorskoj - policajci su tada u selu gdje je živio Ivan Korade pronašli ubijene 62-godišnju Ceciliju Hudić, njezinog unuka Gorana Hudića (14) te susjeda Franju Kosa (62).

Grilec je bio i na mjestu ubojstva mladića u Oroslavju, kada je policija pretraživala teren u potrazi za oružjem.

