Iranski vrhovni vođa zaprijetio: Jedino mjesto za Amerikance u Perzijskom zaljevu je na dnu njegovih voda

Iranski vrhovni vođa Mdžtaba Hamenei, kojeg nitko nije vidio niti čuo osobno otkako je uzdignut na najvišu dužnost, rekao je da je jedino mjesto za Amerikance u Perzijskom zaljevu "na dnu njegovih voda", prema državnoj televiziji.

Također je ustvrdio da će iransko "novo upravljanje" Hormuškim tjesnacem "donijeti mir i napredak" te ekonomske koristi svim narodima.

Hamenei je rekao da će Iran eliminirati "neprijateljske zlouporabe plovnog puta", dodajući da njegova zemlja dijeli zajedničku sudbinu s drugim narodima u regiji, ali "stranci koji čine zlo" ​​tamo nemaju budućnost, prenosi Sky News.

"Otvara se novo poglavlje za Perzijski zaljev i Hormuški tjesnac", objavio je na društvenim mrežama.

Postoje izvješća da je Hamenei, koji je naslijedio svog oca nakon što je poginuo u američko-izraelskim napadima 28. veljače, teško ozlijeđen.