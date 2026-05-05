Iran poslao novo upozorenje: "Mogu i moraju postati legitimne mete"
Iran je napao brodove u Hormuškom tjesnacu i ponovno izveo udare na UAE, dok su tvrdolinijaši zaprijetili da bi europske baze mogle postati legitimne mete. Teheran je također objavio vlastitu kartu plovidbe kroz Hormuški tjesnac, upozorivši američku mornaricu i naftne tankere da ne prelaze.
Islamska revolucionarna garda (IRGC), koja očito donosi ključne odluke u Teheranu, predstavila je novi plan tranzita kroz taj plovni put pod svojim uvjetima, piše Euronews.
Taj plan bi u praksi mogao proširiti zonu nadzora i kontrole IRGC-a izvan samog tjesnaca, sve do područja poput Fujairaha u UAE-u, ključne rute koju UAE koristi za izvoz nafte kako bi zaobišao tjesnac, čime su snage dovedene na rub sukoba s američkim zapovjedništvom CENTCOM.
Nakon ovog poteza i pokretanja onoga što je američki predsjednik Donald Trump nazvao „Projekt sloboda“, u ponedjeljak poslijepodne pojavili su se izvještaji o ispaljenim upozoravajućim hicima prema američkoj mornarici.
Trump je izjavio da je potopljeno nekoliko brzih čamaca IRGC-a, dok je zapovjednik američkog Središnjeg zapovjedništva, admiral Brad Cooper, rekao da su američki vojni helikopteri potopili šest iranskih manjih plovila koja su ciljala civilne brodove u Hormuškom tjesnacu.
Admiral Cooper je rekao da je američka vojska očistila prolaz kroz Hormuški tjesnac od iranskih mina kako bi se brodovi mogli ponovno kretati, dok američka mornarica uspostavlja „obrambeni kišobran” koji uključuje helikoptere i borbene zrakoplove za zaštitu teretnih brodova koji napuštaju tjesnac.
U međuvremenu, iranski napadi na Fujairah i ciljeve u UAE-u izazvali su široku osudu međunarodne zajednice, posebno država Vijeća za suradnju Zaljeva.
Europski čelnici koji su doputovali u Erevan na summit Europske političke zajednice također su osudili destabilizirajuće poteze Irana u Perzijskom zaljevu i ponovno potvrdili potporu UAE-u.
Ujedinjeni Arapski Emirati priopćili su da su presreli 12 balističkih projektila, tri krstareće rakete i četiri drona lansirana iz Irana u ponedjeljak.
Stambena zgrada u Omanu u kojoj borave zaposlenici također je bila meta napada u ponedjeljak, priopćili su dužnosnici, bez dodatnih detalja.
Iran može napasti Europu, tvrdi tvrdolinijaški političar
Hossein Shariatmadari, tvrdolinijaški političar blizak pokojnom ajatolahu Aliju Hameneiju, koji je ubijen u američko-izraelskim napadima, izjavio je za konzervativni iranski dnevnik Kayhan u utorak da „vojne baze onih europskih zemalja koje budu stavljene na raspolaganje Americi mogu i moraju postati legitimne i zakonite mete za naše vojne napade”.
Teheranski konzervativac, poznat po oštrim stavovima o nuklearnom sporazumu i odnosima sa SAD-om, dodao je da je „Europa iznimno ranjiva na bilo kakve potencijalne napade Islamske Republike i praktički nema kapacitet da im se odupre”.
U svojoj kolumni u Kayhanu napisao je da europske zemlje „znaju da ih možemo pogoditi i da, kada to učinimo, udaramo snažno”.
U međuvremenu, predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf — koji je predvodio iransku delegaciju na jedinom krugu pregovora održanom u Islamabadu i kojeg su neki smatrali Trumpovim preferiranim izborom za dogovor — objavio je poruku na platformi X u kojoj govori o „konsolidaciji nove jednadžbe” u Hormuškom tjesnacu.
Tvrdeći da je nastavak trenutne situacije neizdrživ za Sjedinjene Države, dok Iran „još nije ni počeo”, Ghalibaf je rekao da je „sigurnost pomorskog prometa i energetskog tranzita pod kontrolom SAD-a i njegovih saveznika ugrožena kršenjem primirja i nametanjem blokade”.
„Njihove smicalice uskoro će, međutim, biti zaustavljene”, dodao je.
Eksplozija na jugu Irana
U međuvremenu, terenski izvještaji iz Irana ukazuju na rastuće napetosti.
U utorak ujutro, novinska agencija Mehr izvijestila je o požaru u luci Dayyer u pokrajini Bušer.
Pozivajući se na Majida Omranija, voditelja vatrogasne službe luke Dayyer, agencija je navela da su „trenutno zapaljena dva komercijalna drvena broda (dhowa) od stakloplastike, a vatrogasci rade na gašenju požara”.
Rekao je da uzrok incidenta neće biti poznat dok se vatrogasne operacije u potpunosti ne završe te da će dodatne informacije biti objavljene naknadno.
Istodobno, brojni stanovnici južnog Irana koji imaju problema s pristupom internetu objavili su na društvenim mrežama poruke o eksplozijama u Bandar Abbasu i na otoku Qeshm.
Telegram kanal Vahid Online također je izvijestio da je primio poruke od više stanovnika pokrajine Hormozgan koji tvrde da su čuli eksplozije.
