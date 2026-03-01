Tko vlada Iranom nakon smrti Alija Hameneija?

Nakon smrti vrhovnog vođe Alija Hameneija postavljaju se pitanja o tome tko upravlja Iranom.
Oglas
Ali Larijani, tajnik iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, izjavio je tijekom noći da će danas biti uspostavljeno privremeno vodstvo.
Prema državnoj novinskoj kući IRINN, predsjednik parlamenta Mohammad Bagher Qalibaf rekao je da je zemlja "spremna za ovakve trenutke" te da ima "planove za sve scenarije", uključujući i smrt Alija Hameneija.
"Vidjet ćete da će, nakon što se formira vijeće vodstva, moć i integritet dužnosnika, obrambenih snaga i naroda biti iznad svake mašte", dodao je, prenosi Sky News.
Qalibaf je također uputio prijetnje "prljavim kriminalcima" Donaldu Trumpu i Benjaminu Netanyahuu, poručivši "vrlo otvoreno i transparentno: prešli ste našu crvenu liniju i morate platiti cijenu".
Grafika u nastavku prikazuje glavno vodstvo zemlje. Iranski mediji potvrdili su smrt Alija Hameneija i generala Mohammeda Pakpoura, dok sudbina sina vrhovnog vođe nije jasna.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas