Oglas

ŠTO SLIJEDI?

Tko vlada Iranom nakon smrti Alija Hameneija?

author
N1 Info
|
01. ožu. 2026. 08:06
Ali Hamenei
REUTERS / Stringer Iran

Nakon smrti vrhovnog vođe Alija Hameneija postavljaju se pitanja o tome tko upravlja Iranom.

Oglas

Ali Larijani, tajnik iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, izjavio je tijekom noći da će danas biti uspostavljeno privremeno vodstvo.

Prema državnoj novinskoj kući IRINN, predsjednik parlamenta Mohammad Bagher Qalibaf rekao je da je zemlja "spremna za ovakve trenutke" te da ima "planove za sve scenarije", uključujući i smrt Alija Hameneija.

"Vidjet ćete da će, nakon što se formira vijeće vodstva, moć i integritet dužnosnika, obrambenih snaga i naroda biti iznad svake mašte", dodao je, prenosi Sky News.

Qalibaf je također uputio prijetnje "prljavim kriminalcima" Donaldu Trumpu i Benjaminu Netanyahuu, poručivši "vrlo otvoreno i transparentno: prešli ste našu crvenu liniju i morate platiti cijenu".

Grafika u nastavku prikazuje glavno vodstvo zemlje. Iranski mediji potvrdili su smrt Alija Hameneija i generala Mohammeda Pakpoura, dok sudbina sina vrhovnog vođe nije jasna.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Ali Hamenei Donald Trump napad na iran

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ