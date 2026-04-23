Istina o Černobilu koju su godinama skrivali: Ovo nije bila nesreća, već…

Iako se dugo smatralo da je tragedija rezultat kombinacije ljudske pogreške i tehničkih problema, kasnije analize otkrile su mnogo dublji uzrok. Još 1975. godine, nakon jedne studije u Lenjingradu, postalo je jasno da ovakav tip reaktora nosi ozbiljan rizik i da nesreća nije samo moguća, već i vjerojatna, čak i u rutinskim uvjetima. Ipak, te informacije godinama su držane u tajnosti.