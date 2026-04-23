nuklearna katastrofa
Istina o Černobilu koju su godinama skrivali: Ovo nije bila nesreća, već…
Te noći, 26. travnja 1986. godine, sve je u Pripjatu djelovalo mirno. Grad u kojem su živjeli radnici nuklearne elektrane spavao je, dok je u blizini reaktora trajala napeta priprema za sigurnosni test.
Neposredno nakon ponoći, tišinu je prekinula snažna eksplozija. Tlo se zatreslo, a iz smjera elektrane podigao se gust, crni dim. Ubrzo zatim, kroz oblake se probio neobičan stup svjetlosti, dok je zrak počeo svjetlucati uslijed snažne radioaktivne ionizacije, piše nova.rs.
Eksplozija u četvrtom reaktoru pretvorila se u najveću nuklearnu katastrofu u povijesti. U prvim danima nakon nesreće, više desetaka radnika i pripadnika službi koji su prvi reagirali izgubili su život zbog izloženosti radijaciji.
Radioaktivni oblak brzo je napustio granice Sovjetskog Saveza i proširio se diljem Europe, od istočnih do zapadnih dijelova kontinenta, pa čak i dalje. Posljedice su bile dugotrajne i razorne. U desetljećima koja su uslijedila, tisuće ljudi oboljele su od različitih oblika raka, dok se procjene ukupnog broja pogođenih kreću od nekoliko tisuća do čak stotina tisuća.
Iako se dugo smatralo da je tragedija rezultat kombinacije ljudske pogreške i tehničkih problema, kasnije analize otkrile su mnogo dublji uzrok. Još 1975. godine, nakon jedne studije u Lenjingradu, postalo je jasno da ovakav tip reaktora nosi ozbiljan rizik i da nesreća nije samo moguća, već i vjerojatna, čak i u rutinskim uvjetima. Ipak, te informacije godinama su držane u tajnosti.
U noći katastrofe, u kontrolnoj sobi nalazila se mala ekipa operatera. Test koji su trebali provesti bio je od ključne važnosti – trebalo je utvrditi može li sustav hlađenja funkcionirati i u slučaju nestanka struje. Iako je procedura djelovala jednostavno, niz pogrešnih odluka doveo je do potpunog gubitka kontrole.
Jedan od operatera, mlad i nedovoljno iskusan, suočio se sa situacijom koju nije mogao savladati. Snaga reaktora počela je nekontrolirano padati, alarmi su se nizali, a pokušaji stabilizacije nisu davali rezultat. Ubrzo je reaktor praktički ugašen prije početka testa, no unatoč tome donesena je odluka da se postupak nastavi.
U narednim minutama situacija je izmakla svakoj kontroli. Voda koja je hladila jezgru počela se zagrijavati i pretvarati u paru, što je dodatno povećalo reaktivnost. Nastao je lančani proces koji više nije mogao biti zaustavljen. U roku od nekoliko sekundi snaga reaktora višestruko je porasla, temperatura dosegla ekstremne vrijednosti, a zatim je uslijedila razorna eksplozija.
Udar je bio toliko snažan da je raznio konstrukciju reaktora i u zrak izbacio ogromne količine radioaktivnog materijala, uključujući uranij, grafit i opasne izotope poput joda, cezija i plutonija.
Prizori u elektrani bili su zastrašujući. Razbijeno staklo, srušeni betonski blokovi i užareni komadi metala bili su posvuda. Preživjeli radnici lutali su u šoku kroz prostor ispunjen parom i radijacijom, nesvjesni opasnosti kojoj su izloženi.
Kada su prve spasilačke ekipe stigle, nisu ni slutile s čime se suočavaju. Ubrzo su počeli pokazivati teške simptome – povraćanje, slabost, promjene na koži. U bolnicama su liječnici gledali kako se stanje pacijenata naglo pogoršava. Koža je mijenjala boju, raspadala se, kosa je opadala, a unutarnji organi trpjeli su razaranja kakva medicina nije mogla zaustaviti.
Unatoč ozbiljnosti situacije, reakcija vlasti bila je spora. Grad Pripjat nije odmah evakuiran. Tek 32 sata nakon eksplozije izdana je naredba za napuštanje grada, kada je već bio ozbiljno kontaminiran.
Službene informacije bile su minimalne i ublažavale su razmjere katastrofe. Tek kada su druge zemlje registrirale povišenu razinu radijacije, postalo je jasno da se dogodilo nešto mnogo ozbiljnije nego što je predstavljeno javnosti.
Kasnije su vlasti odgovornost prebacile na operatere, optužujući ih za kršenje procedura, dok su ključni problemi u dizajnu reaktora i sustavne slabosti ostali prikriveni.
Posljedice te noći nisu završile tada. One traju i danas, kroz narušeno zdravlje, uništenu prirodu i sjećanje na tragediju koja je promijenila tijek povijesti.
