Posljednji nuklearni sporazum između Rusije i SAD-a uskoro istječe. Što slijedi nakon toga?

Iako su se rijetko slagali oko drugih pitanja, čelnici u Moskvi i Washingtonu od 1969. godine pa sve do dugo nakon raspada Sovjetskog Saveza 1991. vidjeli su vrijednost u pregovorima – s ciljem stvaranja stabilnog i predvidljivog okvira koji ograničava veličinu njihovih nuklearnih arsenala, piše Reuters.