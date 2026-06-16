OBRAMBENI PLAN
Italija raspoređuje sustav protuzračne obrane u Turskoj
Italija će rasporediti sustav protuzračne obrane u središnjoj Turskoj kao dio NATO-ova obrambenog plana, objavilo je u utorak tursko ministarstvo obrane.
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"Kao dio NATO-ova Stalnog obrambenog plana, a s ciljem jačanja protuzračne obrane Saveza, talijanski sustav protuzračne obrane SAMP-T bit će raspoređen u 3. zapovjedništvu glavne borbene baze u Konyi", navodi se u priopćenju ministarstva.
SAMP-T je mobilni raketni sustav zemlja-zrak razvijen u francusko-talijanskom partnerstvu, a djeluje protiv borbenih zrakoplova, dronova, krstarećih raketa i nekih balističkih raketa.
NATO-ove snage, među kojima i talijanske i turske, od ožujka su oborile četiri balističke rakete ispaljene iz Irana prema turskom teritoriju, zbog čega Savez raspoređuje i novu bateriju raketnog sustava Patriot u zračnoj bazi Incirlik na jugu Turske.
Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte obećao je Turskoj tijekom posjeta Ankari u travnju da će NATO učiniti "ono što je potrebno za obranu" svojih članica.
Turska bi trebala biti domaćin samita NATO-a 7. i 8. srpnja.
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