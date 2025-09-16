Strah od virusa širi se u Italiji, otkazani neki festivali: U jednoj regiji 46 slučajeva i dvoje hospitaliziranih

Od 208 zaraženih, samo su dvije osobe hospitalizirane, a smrtni ishodi nisu zabilježeni, što potvrđuje da je situacija pod kontrolom. U pogođenim područjima Verone i Emilije-Romagne vlasti su poduzele mjere opreza, uključujući otkazivanje seoskih festivala i proslava kako bi se smanjio rizik od širenja virusa u gusto naseljenim područjima. Posebna pažnja posvećena je sajmu riže u Isola della Scala, gdje su provedene ciljane dezinsekcije kako bi se osiguralo sigurno održavanje događaja.