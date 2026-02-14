Opasan virus širi se na popularnoj turističkoj destinaciji: Izdana su upozorenja

CDC je istaknuo da određene skupine imaju znatno veći rizik od teških komplikacija, uključujući osobe starije od 65 godina, osobe s kroničnim bolestima poput te novorođenčad i trudnice. Globalno je zabilježeno 229 smrtnih slučajeva povezanih s virusom te gotovo 486.000 infekcija. Iako većina akutnih simptoma nestane unutar tjedan dana, značajan dio oboljelih pati od dugotrajne i bolne upale zglobova koja može trajati mjesecima ili čak godinama. Bol u zglobovima često je toliko intenzivna da pacijenti imaju poteškoća s hodanjem ili obavljanjem osnovnih zadataka. Bol najčešće pogađa obje strane tijela, posebice šake, zapešća, gležnjeve i koljena. Upala može dovesti do ukočenosti zglobova i oteklina te utjecati na pokretljivost, radnu sposobnost i kvalitetu života. U teškim slučajevima, koji su vrlo rijetki, može biti zahvaćen živčani sustav.