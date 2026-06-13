Europska zemlja na referendumu glasa hoće li limitirati broj stanovnika na deset milijuna

Iz gospodarske perspektive situacija nije jednostavna, smatra Tobias Heidland iz Kielskog instituta za svjetsko gospodarstvo (IfW). Za DW je rekao da bi došlo do "nadmetanja oko toga koja će imigracija još biti dopuštena". Osim nezadovoljstva u gospodarstvu i društvu, očekuje i da bi se mnogi visokokvalificirani stručnjaci odlučili protiv preseljenja u Švicarsku, što bi se moglo pokazati kao „odvraćanje pogrešnih ljudi“.