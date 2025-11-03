"Liutyi"
Izgrađeni u sjeni, lansirani noću: Evo kako Ukrajinci dronovima udaraju na udaljene ruske rafinerije
Izrađeni od dijelova sastavljenih u raširenoj mreži radionica, Ukrajini domaći dronovi sada lete dalje nego ikad tijekom rata.
Na tajnoj lokaciji u ruralnoj Ukrajini, kolone borbenih dronova sastavljaju se pod okriljem tame i gotovo u potpunoj tišini kako bi pogodili duboko unutar Rusije, piše Euronews.
Njihove mete su strateške: rafinerije nafte, skladišta goriva i vojni logistički centri. Od ljeta, Ukrajina je znatno pojačala svoju kampanju dalekometnih napada dronovima, udarajući energetske objekte diljem Rusije i rastežući moskovsku protuzračnu obranu do krajnjih granica. Izrađeni od dijelova proizvedenih u raširenoj mreži radionica, ovi dronovi sada lete dalje nego ikad prije u ratu.
Časnici u pancirkama kreću se brzom preciznošću; čeone lampe svijetle crveno kako bi ostali neprimijećeni. Motori bruje poput starih motocikala dok se ispušni plinovi dižu u bezmjesečnu noć. Nekoliko minuta kasnije, jedan za drugim, dronovi polijeću s improvizirane piste i kreću prema istoku.
Napadi su izazvali nestašice benzina u Rusiji, čak i prisilno uvođenje racionalizacije u nekim regijama, što pokazuje rastuću ranjivost ruske infrastrukture.
Dronovi udaraju ruske rafinerije
Zapadni analitičari kažu da su napadi na energetsku infrastrukturu dosad imali ozbiljan, ali ne i paralizirajući učinak. Ukrajinski dronovi su više puta pogodili 16 velikih ruskih rafinerija, što čini oko 38% nominalnog kapaciteta prerade zemlje, prema nedavnom izvješću Carnegie Endowmenta, američkog think tanka.
No, prema istom izvješću, stvarni učinak bio je znatno manji: većina postrojenja nastavila je s radom unutar nekoliko tjedana, a ruska prerada nafte ublažena je rezervnim kapacitetima i postojećim zalihama goriva.
Ipak, ovi duboki udari dali su Kijevu inicijativu u važnom trenutku. Sjedinjene Države i Europa pojačavaju sankcije ruskoj naftnoj industriji, dok je Kijevov zahtjev za američkim dalekometnim projektilima Tomahawk zasad zaustavljen.
Predsjednik Volodimir Zelenski kaže da Ukrajina zahvaljujući poboljšanoj sposobnosti dalekometnih napada nanosi stvarnu štetu, prisiljavajući Kremlj da uvozi gorivo i ograniči izvoz. „Vjerujemo da su izgubili do 20% svojih zaliha benzina – izravno kao rezultat naših napada“, rekao je Zelenski novinarima na brifingu u Kijevu.
Na tajnom mjestu lansiranja, zapovjednik koji nadzire operaciju, poznat samo po svom pozivnom imenu Fidel, prema vojnim pravilima Ukrajine, promatra kroz naočale za noćno gledanje kako se dronovi penju prema zvjezdanim visinama.
„Dronovi evoluiraju“, rekao je Fidel. „Umjesto da lete 500 kilometara, sada lete 1.000. Tri su čimbenika za uspješnu operaciju: dronovi, ljudi i planiranje. Želimo postići najbolji rezultat. Za nas je ovo sveta misija.“
Skromno oružje
Velik dio ukrajinske flote proizveden je u zemlji. Liutyi, radni konj noćnih napada, niska je letjelica s tijelom u obliku kobasice, propelerom straga i prepoznatljivim trokutastim repom. Ne izgleda ni elegantno ni zastrašujuće, ali jednostavna konstrukcija omogućuje da ostane skriven i stalno se prilagođava, optimiziran za prolazak kroz gusto nadzirani zračni prostor na liniji fronte.
Tipično za ukrajinsku filozofiju ratne proizvodnje bez luksuza, Liutyi, što znači „žestok“ na ukrajinskom, postao je simbol nacionalnog ponosa i nedavno se pojavio na lokalnoj poštanskoj markici.
Domet ovih dronova, od kojih su neki udvostručili doseg tijekom protekle godine i rutinski pogađaju mete unutar radijusa od 1.000 kilometara od granice, označava promjenu u geografiji sukoba.
Napadi prošle godine oštetili su rafinerije u znatno užem pojasu, uglavnom u zapadnim ruskim pograničnim regijama. Troškovi su također smanjeni, što dodatno opterećuje skupe sustave protuzračne obrane, a dalekometni dronovi sada se u Ukrajini proizvode za samo 55.000 dolara (47.000 eura).
Promjena geografije sukoba
„Vidimo da Ukrajina postaje sve učinkovitija u prenošenju rata unutar Rusije“, rekao je Adriano Bosoni, direktor analize u globalnoj tvrtki za procjenu rizika RANE.
„Veći dio rata Rusija je djelovala pod pretpostavkom da je njezin teritorij siguran. To više nije slučaj.“
Strategijska logika je iscrpljivanje kroz logistiku, tvrdi on. Prisiljavajući Rusiju da preusmjerava opskrbu i raspoređuje protuzračnu obranu na šire područje, Kijev nastoji oslabiti sposobnost Moskve da održava velike vojne operacije. Međunarodna agencija za energiju sa sjedištem u Parizu navodi da su ponovljeni napadi dronovima smanjili ruski kapacitet prerade za oko 500.000 barela dnevno.
To je izazvalo domaće nestašice goriva i ograničilo izvoz dizela i kerozina, iako ukupna svjetska proizvodnja nafte ostaje stabilna, kao i cijene. Ukrajinska sposobnost za samostalne napade dronovima omogućuje pokretanje operacija bez zapadnog odobrenja potrebnog za uvozno oružje dugog dometa.
Ta je autonomija prethodila pooštravanju sankcija protiv Rusije: saveznici su ih pojačali tek nakon što je Ukrajina mjesecima pogađala ruske rafinerije. Na terenu, svaka misija zahtijeva pažljivo balansiranje.
Manje od 30% dronova uopće stigne do ciljanog područja, pa je precizno planiranje ključno, rekao je Fidel, koji je razmišljao o ljudskoj cijeni.
„Rat je pao na našu generaciju kako bismo se borili za našu djecu i omogućili im život u slobodnoj, demokratskoj zemlji“, rekao je.
„Trenutno stječemo iskustvo koje će jednog dana koristiti svaka zemlja na svijetu – a mi za to plaćamo životima naših prijatelja i vlastitim životima.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare