Izgrađeni u sjeni, lansirani noću: Evo kako Ukrajinci dronovima udaraju na udaljene ruske rafinerije

Velik dio ukrajinske flote proizveden je u zemlji. Liutyi, radni konj noćnih napada, niska je letjelica s tijelom u obliku kobasice, propelerom straga i prepoznatljivim trokutastim repom. Ne izgleda ni elegantno ni zastrašujuće, ali jednostavna konstrukcija omogućuje da ostane skriven i stalno se prilagođava, optimiziran za prolazak kroz gusto nadzirani zračni prostor na liniji fronte.