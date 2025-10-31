snažne eksplozije
VIDEO / Veliki noćni napad: Ukrajina napala ruske elektrane i rafinerije dronovima
Tijekom noći na petak zabilježeni su napadi dronovima na energetsku infrastrukturu u nekoliko ruskih regija, uključujući Orjolsku, Vladimirsku i Jaroslavsku oblast, izvijestili su ruski dužnosnici i mediji.
Termoelektrana u Orjolu
Ukrajinski dronovi pogodili su i oštetili termoelektranu u Orjolu, dok su eksplozije odjeknule i u blizini ključne trafostanice te rafinerije nafte u drugim područjima, piše The Kyiv Independent.
Pogođena termoelektrana u Orjolskoj oblasti
Stanovnici grada Orjola tijekom noći prijavili su snažne eksplozije, a ruski oporbeni kanal Astra objavio je snimku nadzorne kamere koja je zabilježila trenutak napada na lokalnu termoelektranu.
Regionalni guverner Andrej Kličkov potvrdio je napad, no ustvrdio je kako je termoelektrana Orjol pogođena krhotinama presretnutih dronova, što je "uzrokovalo štetu na opremi za opskrbu električnom energijom". Dodao je kako nije bilo požara ni žrtava te da su popravci u tijeku, a opskrba strujom "gotovo u potpunosti obnovljena".
🔥 Ukrainian drones struck the Orel (Oryol) thermal power plant and its fuel storage facility (about 160 km from the front line). pic.twitter.com/zNAQ4xEhq6— 𝔗𝔥𝔢 𝕯𝔢𝔞𝔡 𝕯𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱△ 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) October 31, 2025
Riječ je o postrojenju električnog kapaciteta od najmanje 330 megavata (MW) u vlasništvu tvrtke RIR Energo, koja posluje u sklopu državne energetske korporacije Rosatom.
Mete i u Vladimiru i Jaroslavlju
Višestruke eksplozije zabilježene su i u ruskim gradovima Vladimiru i Jaroslavlju, gdje su lokalni stanovnici, prema navodima ruskih Telegram kanala, također čuli djelovanje protuzračne obrane.
Prema analizi koju je provela Astra, napadi u Vladimiru ciljali su električnu trafostanicu "Vladimir", jedno od ključnih energetskih čvorišta u regiji. Guverner Vladimirske oblasti Aleksandar Avdejev potvrdio je udar na infrastrukturni objekt u blizini grada, ne navodeći o čemu se točno radi.
The “Vladimirskaya” Electrical Substation Attacked Near Vladimir — OSINT Analysis by ASTRA pic.twitter.com/aP2ukzKhXF— ASTRA (@ASTRA_PRESS) October 31, 2025
"Neprijatelj je izvršio napad na infrastrukturu u blizini grada Vladimira. Svi sustavi trenutno rade normalno. Specijalisti rade na terenu", izjavio je. U Jaroslavlju su eksplozije odjeknule u blizini rafinerije nafte Novo-Jaroslavski.
Odgovor na ruske napade
Ovi napadi uslijedili su samo dan nakon što su ruske snage izvele masovni raketni i bespilotni napad na ukrajinsku energetsku infrastrukturu u noći 30. listopada. Prema DTEK-u, najvećoj privatnoj energetskoj tvrtki u Ukrajini, Rusija je tada pogodila više termoelektrana diljem zemlje.
Kasnije istog dana napadnuta je i termoelektrana Slovjansk u Donjeckoj oblasti, pri čemu su dvije osobe poginule, a više ih je ozlijeđeno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nazvao je ruske napade na energetske objekte "isključivo terorom".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare