Regionalni guverner Andrej Kličkov potvrdio je napad, no ustvrdio je kako je termoelektrana Orjol pogođena krhotinama presretnutih dronova, što je "uzrokovalo štetu na opremi za opskrbu električnom energijom". Dodao je kako nije bilo požara ni žrtava te da su popravci u tijeku, a opskrba strujom "gotovo u potpunosti obnovljena".