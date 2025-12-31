Izrael i SAD dogovorili rok od dva mjeseca za razoružanje Hamasa?

SAD i Izrael usuglasili su rok od dva mjeseca za razoružanje palestinskog pokreta Hamas, rekao je upućen izvor agenciji dpa u srijedu.
Vremenski okvir dogovoren je tijekom razgovora američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog ministra Benjamina Netanyahua u ponedjeljak na Floridi.
O tome su ranije neslužbeno izvijestile i izraelske novine Israel Hayom. Stručni timovi dviju država rade na „uspostavljanju jasnih, usuglašenih kriterija koji će definirati što u praksi predstavlja razoružanje Hamasa”, objavio je taj list nakon susreta.
Drugi mediji pišu da bi Hamas mogao pristati na predaju teškog naoružanja poput raketa, no ne i lakog oružja. Dpa piše kako su izraelski predstavnici zabrinuti da bi Hamas mogao pokušati zadržati većinu naoružanja i vojnih sposobnosti.
Israel Hayom piše da i Izrael i SAD smatraju da je takav scenarij neprihvatljiv. Netanyahu je Trumpu navodno rekao da Hamas u Pojasu Gaze i dalje posjeduje 60 tisuća puški Kalašnjikov.
Izraelski list piše da bi razoružavanje Hamasa i demilitarizacija Gaze uključivala i uništenje sustava podzemnih tunela. Ako se ne postigne dogovor, Izrael će nastaviti vojne operacije protiv Hamasa, dodaje Israel Hayom.
„Ako se Hamas ne razoruža, što se naširoko očekuje u Izraelu, odgovornost za iduće korake vratila bi se Izraelu i Izraelskim obrambenim snagama”, navodi se.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
