Izrael i SAD dogovorili rok od dva mjeseca za razoružanje Hamasa?

Hina
31. pro. 2025. 13:20
Trump i Netanyahu - AFP
SAD i Izrael usuglasili su rok od dva mjeseca za razoružanje palestinskog pokreta Hamas, rekao je upućen izvor agenciji dpa u srijedu.

Vremenski okvir dogovoren je tijekom razgovora američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog ministra Benjamina Netanyahua u ponedjeljak na Floridi. 

O tome su ranije neslužbeno izvijestile i izraelske novine Israel Hayom. Stručni timovi dviju država rade na „uspostavljanju jasnih, usuglašenih kriterija koji će definirati što u praksi predstavlja razoružanje Hamasa”, objavio je taj list nakon susreta. 

Drugi mediji pišu da bi Hamas mogao pristati na predaju teškog naoružanja poput raketa, no ne i lakog oružja. Dpa piše kako su izraelski predstavnici zabrinuti da bi Hamas mogao pokušati zadržati većinu naoružanja i vojnih sposobnosti. 

Israel Hayom piše da i Izrael i SAD smatraju da je takav scenarij neprihvatljiv.  Netanyahu je Trumpu navodno rekao da Hamas u Pojasu Gaze i dalje posjeduje 60 tisuća puški Kalašnjikov. 

Izraelski list piše da bi razoružavanje Hamasa i demilitarizacija Gaze uključivala i uništenje sustava podzemnih tunela. Ako se ne postigne dogovor, Izrael će nastaviti vojne operacije protiv Hamasa, dodaje Israel Hayom. 

„Ako se Hamas ne razoruža, što se naširoko očekuje u Izraelu, odgovornost za iduće korake vratila bi se Izraelu i Izraelskim obrambenim snagama”, navodi se. 

Gaza Genocid u Gazi Hamas IDF Pojas Gaze cionizam izrael blokira humanitarnu pomoć

