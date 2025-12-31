Hara gripa: Još jedna osoba preminula, najveću stopu prijava bilježe ove županije

Uz sezonu gripe uobičajeno se povezuje tzv. višak smrti odnosno povećani broj umrlih u odnosu na broj umrlih izvan sezone gripe. To je posljedica činjenice da je gripa u određenim rizičnim skupinama kao što su osobe u dobi od 65 godina i stariji te kronični bolesnici neovisno o dobi, češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom. Teško je reći, napominje HZJZ, koliko stvarno osoba umre izravno ili, što je češće, neizravno od gripe (kao posljedica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacije, poput upale pluća ili sepse). Tijekom ove sezone do sada su prijavljena pet smrtna ishoda zbog gripe i njezinih komplikacija, izvijestio je HZJZ. To znači da je u 52. tjednu umrla jedna osoba jer je u 51. tjednu bilo četvero preminulih.