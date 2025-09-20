Izrael optužen za stvaranje "nacističkih koncentracijskih logora istrebljenja"

Šef Ministarstva zdravstva Gaze osudio je prisilno protjerivanje Palestinaca iz grada Gaze, rekavši da stotine tisuća ljudi i dalje ostaju zarobljene u opkoljenom urbanom središtu.
Oglas
“Više od 900.000 ljudi ostaje postojano i odbija otići unatoč stalnom bombardiranju i razaranju”, izjavio je generalni direktor Munir al-Bursh, prenosi Al Jazeera.
“Takzvane ‘humanitarne zone’ okupator koristi kako bi pokušao zatočiti milijun ljudi u prenapučenim područjima bez vode, bez osnovnih potrepština i bez odgovarajućeg skloništa”, dodao je.
“Okupacija je za skloništa odredila samo 12 posto teritorija Gaze i pokušava nasilno nagurati najmanje 1,7 milijuna ljudi u te zone. To predstavlja plan stvaranja nacističkih koncentracijskih logora istrebljenja, s ciljem prisilnog premještanja stanovništva u područja koja nemaju ni najosnovnije uvjete za život.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas