Oglas

Prisilno protjerivanje

Izrael optužen za stvaranje "nacističkih koncentracijskih logora istrebljenja"

author
N1 Info
|
20. ruj. 2025. 22:01
Displaced Palestinians, fleeing northern Gaza due to an Israeli military operation, move southwards after Israeli forces ordered residents of Gaza City to evacuate
REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Šef Ministarstva zdravstva Gaze osudio je prisilno protjerivanje Palestinaca iz grada Gaze, rekavši da stotine tisuća ljudi i dalje ostaju zarobljene u opkoljenom urbanom središtu.

Oglas

“Više od 900.000 ljudi ostaje postojano i odbija otići unatoč stalnom bombardiranju i razaranju”, izjavio je generalni direktor Munir al-Bursh, prenosi Al Jazeera.

“Takzvane ‘humanitarne zone’ okupator koristi kako bi pokušao zatočiti milijun ljudi u prenapučenim područjima bez vode, bez osnovnih potrepština i bez odgovarajućeg skloništa”, dodao je.

“Okupacija je za skloništa odredila samo 12 posto teritorija Gaze i pokušava nasilno nagurati najmanje 1,7 milijuna ljudi u te zone. To predstavlja plan stvaranja nacističkih koncentracijskih logora istrebljenja, s ciljem prisilnog premještanja stanovništva u područja koja nemaju ni najosnovnije uvjete za život.”

Teme
Gaza Izrael genocid u gazi izrael blokira humanitarnu pomoć

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ