Zbog nedovoljne osude Hamasa
SAD uložio veto na rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a o trenutačnom prekidu vatre u Gazi
Glasovanje je održano samo nekoliko dana uoči godišnjeg okupljanja svjetskih čelnika na Općoj skupštini UN-a, gdje će Gaza biti glavna tema, a očekuje se da će glavni američki saveznici priznati neovisnu palestinsku državu.
Rezoluciju je podržalo preostalih 14 članica najmoćnijeg tijela UN-a. U njoj se od Izraela traži uklanjanje svih ograničenja na dopremu pomoći za 2,1 milijun Palestinaca koji žive u Gazi te se humanitarna situacija opisuje kao "katastrofalna”.
"Američko protivljenje ovoj rezoluciji neće biti iznenađenje", rekla je prije glasovanja Morgan Ortagus, viša savjetnica za politiku u SAD-u.
Rezolucija "pogrešno legitimira lažne narative koji pogoduju Hamasu"
"Ne uspijeva osuditi Hamas niti prepoznati pravo Izraela na samoobranu, i pogrešno legitimira lažne narative koji pogoduju Hamasu, a nažalost su pronašli odjeka u ovom vijeću." Dodala je kako su ostale članice "ignorirale" američka upozorenja o "neprihvatljivom" jeziku i umjesto toga usvojile "performativnu akciju osmišljenu da izazove veto".
"Mogu razumjeti bijes, frustraciju i razočaranje palestinskog naroda koji možda gleda ovu sjednicu Vijeća sigurnosti, nadajući se da je pomoć na vidiku i da bi se ova noćna mora mogla okončati", rekao je Riyad Mansour, palestinski veleposlanik pri UN-u. "Mogu zamisliti bijes i frustraciju što se to nije dogodilo."
Glasovanje je održano neposredno prije godišnjeg okupljanja svjetskih čelnika na Općoj skupštini UN-a, gdje će Gaza biti glavna tema, a očekuje se da će glavni američki saveznici priznati neovisnu palestinsku državu — uglavnom simboličan potez kojem se Izrael i SAD oštro protive.
Američki veto na rezoluciju uslijedio je i u trenutku kada oko polovice Amerikanaca smatra da je izraelski vojni odgovor u Pojasu Gaze "otišao predaleko", prema istraživanju The Associated Press-NORC Centra za istraživanje javnih poslova.
Najnovija rezolucija povezala je prekid vatre s oslobađanjem talaca
Rezoluciju, koju je izradilo deset izabranih članica vijeća, svaka s dvogodišnjim mandatom, išla je dalje od ranijih verzija naglašavajući ono što naziva "produbljivanjem patnje" palestinskih civila.
Napori su ponovili zahtjeve iz prethodnih verzija, uključujući oslobađanje svih talaca koje drže Hamas i druge oružane skupine nakon njihovog iznenadnog napada 7. listopada 2023. na jugu Izraela, čime je započeo rat u Gazi.
Protiveći se sličnim rezolucijama od studenoga, SAD je prigovarao da zahtjevi, uključujući prekid vatre, nisu izravno povezani s bezuvjetnim oslobađanjem talaca te da bi samo ohrabrili Hamas.
Analitičari: Glasovanje dodatno naglašava izolaciju SAD-a i Izraela
Nova rezolucija izrazila je "duboku zabrinutost" nakon izvješća koje je prošlog mjeseca objavilo vodeće svjetsko tijelo za prehrambene krize, a u kojem se navodi da je Grad Gaza zahvaćen glađu te da će se ona vjerojatno proširiti na cijeli teritorij bez prekida vatre i ukidanja ograničenja na humanitarnu pomoć.
Analitičari smatraju da ishod četvrtkašnjeg glasovanja dodatno naglašava izolaciju SAD-a i Izraela na svjetskoj pozornici u vezi s gotovo dvogodišnjim ratom u Gazi.
Prošli tjedan Opća skupština UN-a velikom je većinom podržala rješenje o dvije države za izraelsko-palestinski sukob i pozvala Izrael da se obveže na palestinsku državnost.
