SAD uložio veto na rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a o trenutačnom prekidu vatre u Gazi

Nova rezolucija izrazila je "duboku zabrinutost" nakon izvješća koje je prošlog mjeseca objavilo vodeće svjetsko tijelo za prehrambene krize, a u kojem se navodi da je Grad Gaza zahvaćen glađu te da će se ona vjerojatno proširiti na cijeli teritorij bez prekida vatre i ukidanja ograničenja na humanitarnu pomoć.