Izrael prekršio primirje 47 puta i ubio 38 Palestinaca, među njima i 11-člana obitelj
Vlasti pozivaju UN da intervenira „radi zaštite nenaoružanih civila“ nakon napada na autobus u kojem je poginulo 11 ljudi
Primirje stupilo na snagu 11. listopada
Ured za medije u Gazi optužio je Izrael da je 47 puta prekršio primirje s Hamasom otkako je ono stupilo na snagu početkom listopada, pri čemu je ubijeno 38 Palestinaca, a ranjeno još 143.
„Ta kršenja uključuju zločine izravne pucnjave na civile, namjerno granatiranje i ciljanje, te uhićenje više civila, što odražava kontinuiranu politiku agresije okupacijskih snaga unatoč službenom završetku rata,“ stoji u priopćenju.
Vlasti u Gazi pozvale su Ujedinjene narode i jamce sporazuma da hitno interveniraju kako bi „prisilili okupaciju da okonča svoju trajnu agresiju i zaštitili nenaoružano civilno stanovništvo“, prenosi The Guardian.
Netanyahu nakon objave palestinskog veleposlanstva u Egiptu: Rafah ostaje zatvoren
U međuvremenu, izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da će prijelaz Rafah – ključna točka za ulazak humanitarne pomoći – ostati zatvoren sve dok Hamas ne preda tijela svih ubijenih talaca koji se još uvijek nalaze u Gazi.
„Premijer Netanyahu naložio je da prijelaz Rafah ostane zatvoren do daljnjega,“ navodi se u priopćenju njegova ureda objavljenom u subotu. „O ponovnom otvaranju razmatrat će se ovisno o tome kako Hamas ispunjava svoje obveze – vraćanje talaca i tijela poginulih te provedbu dogovorenih uvjeta.“
Hamas je kasnije objavio da će u subotu u 22 sata po lokalnom vremenu (19 sati po GMT-u) predati još dva tijela izraelskih talaca.
IDF ubio jedanaest članova jedne obitelji
U petak su izraelske snage ubile jedanaest članova jedne palestinske obitelji, u onome što je opisano kao najsmrtonosnije kršenje krhkog primirja otkako je ono stupilo na snagu prije osam dana.
Prema navodima civilne zaštite Gaze, obitelj je pokušavala stići do svog doma u četvrti Zeitoun u gradu Gazi kada je autobus u kojem su se nalazili napadnut, navodno zato što je prešao „žutu liniju“ koja označava područja pod nadzorom izraelske vojske.
„Prešli su takozvanu ‘žutu liniju’, zamišljenu granicu koju spominje izraelska vojska,“ rekao je Mahmoud Basal, glasnogovornik civilne zaštite Gaze. „Siguran sam da obitelj nije mogla razlikovati ‘žutu’ od ‘crvene linije’ jer na terenu ne postoje stvarne fizičke oznake.“
Snimke koje je objavila civilna zaštita Gaze prikazuju tijela članova obitelji tijekom akcije izvlačenja u suradnji s Uredom UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA). Među žrtvama je sedmero djece i tri žene.
Izrael okrivljava Hamas, Turska poslala pomoć
Izrael i Hamas međusobno se i dalje optužuju za kršenja primirja. Izrael tvrdi da je Hamas prekršio sporazum jer nije predao sva tijela talaca. U ponedjeljak je Hamas vratio posljednjih 20 živih talaca, ali samo 10 od 28 poginulih, uz objašnjenje da mu je potrebna specijalizirana oprema za izvlačenje ostalih iz ruševina Gaze.
Turska je poslala desetke stručnjaka za traganje i spašavanje kako bi pomogli u pronalaženju tijela ispod ruševina. Više od tjedan dana nakon početka primirja napori na izvlačenju tijela se nastavljaju, a broj poginulih Palestinaca premašio je 68.000, prema podacima ministarstva zdravstva Gaze.
Civilna zaštita procjenjuje da se tijela oko 10.000 ljudi i dalje nalaze zarobljena ispod ruševina i srušenih zgrada. Pred spasilačkim timovima je ogroman zadatak, budući da se procjenjuje da na teritoriju ima oko 60 milijuna tona šuta.
