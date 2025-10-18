Izrael prekršio primirje 47 puta i ubio 38 Palestinaca, među njima i 11-člana obitelj

Izrael i Hamas međusobno se i dalje optužuju za kršenja primirja. Izrael tvrdi da je Hamas prekršio sporazum jer nije predao sva tijela talaca. U ponedjeljak je Hamas vratio posljednjih 20 živih talaca, ali samo 10 od 28 poginulih, uz objašnjenje da mu je potrebna specijalizirana oprema za izvlačenje ostalih iz ruševina Gaze.