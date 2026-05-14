ZLOČIN NAD PALESTINCIMA

Izrael tuži NYT zbog članka o seksualnom nasilju nad zatvorenicima: "Kleveću naše vojnike"

Hina
14. svi. 2026. 17:23
Benjamin Netanyahu
Ronen Zvulun / POOL / AFP

Izrael planira tužiti novine The New York Times i jednog od njegovih novinara zbog klevete nakon članka u kojem se navodi da su izraelski vojnici, zatvorski čuvari i doseljenici počinili rašireno seksualno nasilje nad palestinskim zatvorenicima.

Premijer Benjamin Netanyahu rekao je u četvrtak da je svojim pravnim savjetnicima naložio da „razmotre najstrože pravne mjere” protiv novina i Nicholasa Kristofa, iskusnog novinara koji je izvještavao o tom slučaju s okupirane Zapadne obale.

„Oklevetali su izraelske vojnike i proširili krvnu klevetu o silovanju, pokušavajući stvoriti lažnu simetriju između genocidnih terorista Hamasa i hrabrih izraelskih vojnika”, rekao je Netanyahu u priopćenju.

„Borit ćemo se protiv tih laži pred sudom javnog mnijenja i pred sudom. Istina će prevladati”, dodao je.

Ujedinjeni narodi i organizacije za ljudska prava tvrde da su dokumentirali seksualno nasilje koje su počinili i Izrael i Hamas od napada palestinske militantne skupine na Izrael 7. listopada 2023., što je potaknulo izraelski rat u Gazi.

Netanyahu nije rekao gdje ni kada će tužba biti podnesena.

Također je prošlog kolovoza zaprijetio tužbom protiv novina zbog članka o gladi u Gazi, ali je nije podnio.

