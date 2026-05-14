Oglas

Ministarstvo vanjskih poslova

Emirati opovrgnuli tvrdnju Netanyahuovog ureda: "Potpuno neutemeljeno"

author
Hina
|
14. svi. 2026. 13:20
Benjamin Netanyahu
MARC ISRAEL SELLEM / AFP

Ujedinjeni Arapski emirati su u četvrtak odbacili izvješća da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu potajno posjetio zemlju nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli napade na Iran, javlja njemačka agencija dpa.

Oglas

Ured izraelskog premijera je u srijedu priopćio da je Benjamin Netanyahu u tajnosti posjetio UAE tijekom trenutnog rata protiv Irana te da ga je primio predsjednik Mohamed bin Zajed.

Ministarstvo vanjskih poslova UAE-a odbacilo je tu tvrdnju u priopćenju objavljenom u četvrtak i također zanijekalo da je primljeno vojno izaslanstvo.

Ministarstvo je kazalo da "su bilo kakve tvrdnje o nenajavljenim posjetima ili neobjavljenim aranžmanima potpuno neutemeljene osim ako ih službeno ne potvrde relevantne vlasti u UAE-u".

Također je dodalo da odnosi s Izraelom funkcioniraju u okviru Abrahamovih sporazuma iz 2020. i da se ne temelje na neformalnim ili mutnim dogovorima.

Netanyahuov ured je priopćio da je "ovaj posjet doveo do povijesnog napretka u odnosima između Izraela i UAE-a", ne navodeći druge pojedinosti.

Iran je u međuvremenu oštro kritizirao navodni posjet. Državna radiotelevizija IRIB je objavila da je iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči obavijestio službeni Teheran o posjetu "na vrhuncu vojnog sukoba".

Aragči, koji je trenutno u Indiji, opisao je politiku UAE-a kao "glup rizik" te kazao da je suradnja između UAE-a i Izraela "neoprostiva".

Teme
abrahamovi sporazumi benjamin netanyahu iran izrael-uae odnosi tajni posjet

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ