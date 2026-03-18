Oglas

gotovo 1000 mrtvih

EU poziva Izrael na prekid napada na Libanon, istovremeno osuđuje i Hezbolah

author
N1 info / Hina
|
18. ožu. 2026. 22:58
Smoke rises after an Israeli strike in central Beirut's Bachoura neighbourhood, following an escalation between Hezbollah and Israel, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Beirut, Lebanon, March 12, 2026.
REUTERS/Claudia Greco

Europska unija je u srijedu izrazila zabrinutost zbog izraelskih napada na Libanon i pozvala Izrael na prekid operacija te osudila Hezbolah za uvlačenje Libanona u rat.

Oglas

“Europska unija je duboko zabrinuta zbog izraelske ofenzive u Libanonu koja već ima razorne humanitarne posljedice i riskira pokretanje dugotrajnog sukoba i Izrael bi trebao prekinuti svoje operacije u toj zemlji”, objavila je glasnogovornica EU-a za vanjsku politiku Anitta Hipper.

U priopćenju se dodaje da je humanitarna situacija u Libanonu već dramatična, s kontinuiranim masovnim raseljavanjem više od milijun ljudi, što predstavlja oko 25 posto ukupnog libanonskog stanovništva.

Civili plaćaju najvišu cijenu i u smislu žrtava, koje već iznose otprilike 900 ljudi, uključujući više od 100 djece, prema podacima ministarstva zdravstva Libanona.

“Osuđujemo odluku Hezbolaha da uvuče Libanon u ovaj rat, njegovo odbijanje predaje oružja i nastavak neselektivnih napada na Izrael”, kaže glasnogovornica, unatoč činjenici da je Izrael bio taj koji je kontinuirano kršio primirje potpisano 2024.

Također se pozdravlja poziv libanonskih vlasti na izravne pregovore s Izraelom.

"Bitno je da Libanon i Izrael započnu izravne razgovore. Ponovno pozivamo sve strane na potpunu provedbu Rezolucije 1701 Vijeća sigurnosti UN-a i podržavamo napore libanonske vlade da razoruža Hezbolah i okonča njegove vojne aktivnosti”, istaknula je Hipper.

Hezbolah je šijitski pokret otpora osnovan 1982. godine, nekoliko dana nakon izraelske invazije na Libanon, koja djeluje na jugu Libanona i čije saveznike čine Iran i Hamas.

Izrael je u dosadašnjem tijeku rata ubio gotovo 1000 ljudi u Libanonu, poručuje ministarstvo zdravstva.

Teme
Europska unija Hezbolah Humanitarna kriza Izrael-Libanon sukob UN rezolucija 1701

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ