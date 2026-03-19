Britanski novinar: Danas me Izrael pokušao ubiti, ako misli da će nas to ušutkati, jako se vara

Britanski novinar, koji za RT izvješćuje iz ratne zone u južnom Libanonu, ranjen je u izraelskom zračnom napadu. Osvrnuo se na ono što naziva "ciljanim napadom" IDF-a te ponovio da neće odustati od izvještavanja o "etničkom čišćenju" u Libanonu.

"Danas me Izrael pokušao ubiti ciljanim zračnim napadom u južnom Libanonu dok sam izvještavao o gađanju mostova i prisilnom raseljavanju milijun ljudi — operaciji etničkog čišćenja većih razmjera od Nakbe", poručio je Steve Sweeney.

"Nemam nikakve sumnje da je to bilo namjerno. Unatoč tvrdnjama, nije bilo nikakvih upozorenja prije napada niti su obaviještene libanonske oružane snage koje su nam dopustile snimanje", dodao je.

"Kao što smo vidjeli u Gazi, žele ušutkati novinare koji dokumentiraju i izvještavaju o njihovim ratnim zločinima."

"Zapadne sile pružaju političku i vojnu potporu Izraelu, naoružavajući ga do zuba kako bi provodio genocid u Gazi i etničko čišćenje ovdje u Libanonu. One nisu samo suučesnici, već aktivni sudionici i trebale bi odgovarati za svoje postupke", dodao je.

"Ali ako Izrael misli da će nas današnji napad ušutkati i udaljiti s terena, jako se vara", kaže Sweeney.

Today I$rael tried to kill me in a targeted airstrike in southern Lebanon as I was reporting on was the targeting of bridges and the forced displacement of 1 million people, an ethnic cleansing operation on a larger scale than the Nakba



I have absolutely no doubt that this was… pic.twitter.com/5igboFLvH8 — Steve Sweeney (@SweeneySteve) March 19, 2026

Rusija je također osudila izraelski zračni napad u kojem je ozlijeđena televizijska ekipa RT-a u Libanonu, navodeći da nije bio „slučajan”.

Video agencija Ruptly – podružnica RT-a – objavila je snimku na kojoj se vidi eksplozija i stupovi dima koji se uzdižu nekoliko metara iza reportera RT-a Stevea Sweeneyja, koji je nosio pancirni prsluk s oznakom „Press” dok je izvještavao uživo.

Sweeney i njegov snimatelj „ozlijeđeni su u izraelskom napadu u južnom Libanonu dok su izvještavali”, priopćio je Ruptly na Telegramu, dodajući da su obojica „pri svijesti i primaju medicinsku pomoć”.

„S obzirom na ubojstvo 200 novinara u Gazi, današnji događaji ne mogu se nazvati slučajnima”, izjavila je glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova na Telegramu, ne imenujući Izrael.

„Raketa nije pogodila ‘kritični strateški vojni objekt’, već mjesto s kojeg se izvještavalo”, dodala je Zaharova.

Rusko veleposlanstvo u Libanonu poručilo je da su „napadi na medijske djelatnike na novinarskim zadacima neprihvatljivi” te pozvalo na „odgovarajuću istragu” incidenta.